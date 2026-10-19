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Νέα επιβάρυνση στις διαδικτυακές αγορές από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες φέρνει, η επιβολή τέλους 2 ευρώ από την 1η Νοεμβρίου 2026 στα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρέωση προστίθεται στον δασμό των 3 ευρώ που εφαρμόζεται από τον Ιούλιο, αυξάνοντας το κόστος των φθηνών παραγγελιών από πλατφόρμες όπως οι Temu, Shein και AliExpress.

Για αποστολές χαμηλής αξίας με μία κατηγορία προϊόντος, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Ωστόσο, το τελικό ποσό εξαρτάται από τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία και δεν υπολογίζεται απαραίτητα ανά δέμα ή τεμάχιο.

Πώς υπολογίζεται η πρόσθετη χρέωση

Ενδεικτικά, ένα πακέτο με δύο ίδια στυλό επιβαρύνεται συνολικά με 5 ευρώ. Εάν, όμως, περιλαμβάνει στυλό, σημειωματάριο και μπρελόκ, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 15 ευρώ, καθώς πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.

Το νέο τέλος των 2 ευρώ εφαρμόζεται ανεξαρτήτως αξίας, ενώ ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ αφορά εισαγωγές έως 150 ευρώ, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να μετακυλίσουν το πρόσθετο κόστος στις τελικές τιμές, περιορίζοντας το πλεονέκτημα των ιδιαίτερα φθηνών αγορών.

Λιγότερα μικροδέματα, μεγαλύτερη μέση αξία

Οι πρώτες επιπτώσεις του δασμού των 3 ευρώ αποτυπώνονται ήδη στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές ροές. Σύμφωνα με στοιχεία των γαλλικών τελωνείων που επικαλέστηκε το υπουργείο Οικονομίας της Γαλλίας ο αριθμός των μικροδεμάτων που εισέρχονται στην ΕΕ μειώθηκε κατά 30%-40% μετά την εφαρμογή του μέτρου την 1η Ιουλίου 2026.

Την ίδια περίοδο, η μέση αξία τους αυξήθηκε από τα 8,82 στα 11,47 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η υποχώρηση του αριθμού των αποστολών δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη μείωση των αγορών.

Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι οι καταναλωτές συγκεντρώνουν περισσότερα προϊόντα σε μία παραγγελία, επιχειρώντας να περιορίσουν αναλογικά το πρόσθετο κόστος. Παράλληλα, οι πλατφόρμες προσαρμόζουν τις πρακτικές διανομής τους.

Το μέγεθος της αγοράς αποτυπώνεται στα στοιχεία για το 2025, όταν εισήλθαν στην ΕΕ σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια είδη χαμηλής αξίας, έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων το 2022. Το 93% προερχόταν από την Κίνα.

Ευρωπαϊκές αποθήκες και τοπικοί συνεργάτες

Απέναντι στις νέες επιβαρύνσεις, οι κινεζικές πλατφόρμες ενισχύουν τις ευρωπαϊκές αποθήκες και τις συνεργασίες με τοπικούς πωλητές, προσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τις παραγγελίες.

Η Temu έχει θέσει ως στόχο έως και το 80% των ευρωπαϊκών πωλήσεών της να εξυπηρετείται μελλοντικά μέσω τοπικών συνεργατών και διανομής. Η Shein, από την πλευρά της, λειτουργεί μεγάλο κέντρο εφοδιαστικής στην Πολωνία.

Η στροφή αυτή μπορεί να περιορίσει τις απευθείας αποστολές από την Κίνα, χωρίς να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της παρουσίας των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο, το ερώτημα είναι κατά πόσο οι πρόσθετες χρεώσεις θα στρέψουν μέρος της ζήτησης προς τα τοπικά καταστήματα ή εάν οι κινεζικές πλατφόρμες θα διατηρήσουν τη δυναμική τους, προσαρμόζοντας τις τιμές και τον τρόπο παράδοσης.

Capital.gr