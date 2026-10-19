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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Χρήστος Αρτεμίου κατακτά το 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου (ISFFC), για την ταινία «Kinds of Fathers». Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους απονεμήθηκε στο «Family Feast» του Nadir Taji.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις ταινίες «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου και «Ο Πακετάς» του Ερμόλαου Φωτίου, που συγκέντρωσαν πολλαπλές διακρίσεις, αλλά και τον «Βαλεντίνο» της Σοφίας Αναστασίου, ο οποίος κέρδισε τόσο το Βραβείο Κοινού όσο και Τιμητική Διάκριση από την Κριτική Επιτροπή.

Δεύτερη συνεχόμενη πρωτιά για τον Χρήστο Αρτεμίου

Για δεύτερη χρονιά στη σειρά, ο Χρήστος Αρτεμίου κατακτά το 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους στο ISFFC. Μετά το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, «Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα», που διακρίθηκε στην περσινή διοργάνωση, ο δημιουργός επιστρέφει φέτος με το «Kinds of Fathers», μια ταινία που παρακολουθεί έναν άντρα και την οικογένειά του στην προσπάθειά τους να σταθούν ξανά στα πόδια τους μετά την απώλεια ενός παιδιού.

Η Κριτική Επιτροπή αιτιολόγησε την επιλογή της επισημαίνοντας ότι οι ταινίες που αγγίζουν περισσότερο δεν είναι απαραίτητα εκείνες που διαθέτουν την αρτιότερη κινηματογραφική φόρμα, αλλά εκείνες που ξεχωρίζουν για τις αυθεντικές και πολλά υποσχόμενες επιλογές τους. Το βραβείο απένειμαν η πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Riina Mikkonen, και η επικεφαλής Κινηματογράφου του Υφυπουργείου Πολιτισμού Έλενα Χριστοδουλίδου.

Το «Family Feast» στην κορυφή του διεθνούς διαγωνισμού

Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους απονεμήθηκε στο «Family Feast» του Nadir Taji. Ο Ιταλομαροκινός σκηνοθέτης προσεγγίζει ένα θέμα ταμπού μέσα από την ιστορία μιας μαροκινής οικογένειας, της οποίας οι διακοπές διακόπτονται απότομα όταν ένα κρυφό και σοκαριστικό γεγονός ανατρέπει την ηρεμία της.

Η Κριτική Επιτροπή ξεχώρισε τον ευρηματικό και πρωτότυπο τρόπο με τον οποίο η ταινία αποτυπώνει την προσπάθεια διατήρησης των προσχημάτων και τις βάναυσες συνέπειές της. Η διάκριση αναγνωρίζει μια κινηματογραφική προσέγγιση που συνδυάζει το θάρρος στην αντιμετώπιση ενός δύσκολου θέματος με το απρόσμενο χιούμορ.

Το 2ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους απονεμήθηκε στο «Crazy For You» της Greta Díaz Moreau. Η ταινία μάς μεταφέρει στην ισπανική επαρχία του 2000, όπου η 16χρονη Άλμα αναζητά την προσοχή του γοητευτικού Χοσέ, βρίσκοντας έναν απρόσμενο σύμμαχο σε μια αγελάδα. Η Επιτροπή την περιέγραψε ως μια τολμηρή, συγκινητική και απολαυστική ταινία για την ανάγκη των εφήβων να γίνουν ορατοί και να αισθανθούν ότι κάποιος τους προσέχει.

Τρία βραβεία για το «Free Eliza»

Τρεις διακρίσεις συγκέντρωσε το «Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection)» της Αλεξάνδρας Ματθαίου, το οποίο είχε κάνει πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του Φεστιβάλ Καννών.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας «Ντίνου Κατσουρίδη», το 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας και το Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για τη Γρηγορία Μεθενίτη.

Κεντρική ηρωίδα είναι η Ελίζα, η οποία αδυνατεί να χαμογελάσει, ενώ η εργασία της σε ένα ξενοδοχείο απαιτεί να διατηρεί διαρκώς μια χαρούμενη έκφραση. Μέσα από αυτή την αντίφαση, η Ματθαίου στήνει μια σάτιρα για την επιβεβλημένη θετικότητα, τις κοινωνικές προσδοκίες και την απαίτηση να εμφανιζόμαστε ευτυχισμένοι ανεξάρτητα από το τι πραγματικά αισθανόμαστε.

Για τη σκηνοθεσία, η Κριτική Επιτροπή επαίνεσε τα πλάνα, την ευφυή σύνθεση και την καθοδήγηση των ηθοποιών, σημειώνοντας ότι η ταινία καταφέρνει να προκαλέσει το χαμόγελο, παρόλο που η πρωταγωνίστριά της δεν μπορεί να χαμογελάσει. Για τη βράβευση της ταινίας ως δεύτερης καλύτερης κυπριακής παραγωγής, στάθηκε στην επιμονή της ηρωίδας να διατηρεί τον έλεγχο απέναντι στις προσδοκίες των άλλων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ερμηνεία της Γρηγορίας Μεθενίτη, με την Επιτροπή να υπογραμμίζει τη δύναμη με την οποία ένα πρόσωπο, ταυτόχρονα θλιμμένο και ειλικρινές, μπορεί να μεταμορφώσει μια ολόκληρη ταινία.

Διπλή διάκριση για τον «Πακετά»

Το πρώτο Peer Award στην ιστορία του ISFFC απονεμήθηκε στον «Πακετά» του Ερμόλαου Φωτίου, ο οποίος κέρδισε επίσης το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας για τη δουλειά του Λάζαρου Κενάνογλου.

Η ταινία, σπουδαστική παραγωγή αποφοίτησης και σκηνοθετικό ντεμπούτο του Φωτίου, ακολουθεί έναν νεαρό διανομέα που χάνει ένα πακέτο ναρκωτικών σε ένα ατύχημα. Προσπαθώντας να το αντικαταστήσει προτού εξαντληθεί ο χρόνος, οδηγείται σε ολοένα πιο επικίνδυνες αποφάσεις.

Το Peer Award απονέμεται από επιτροπή δημιουργών και ηθοποιών. Η επιτροπή εξήρε το σενάριο, τη σκηνοθετική προσέγγιση και τις έντονες ερμηνείες, που δημιουργούν έναν πειστικό κινηματογραφικό κόσμο. Για τη φωτογραφία, η Κριτική Επιτροπή επαίνεσε την ακρίβεια και την εγγύτητα με την οποία η κάμερα ακολουθεί τους χαρακτήρες, ενισχύοντας τη δυναμική της αφήγησης.

Ο «Βαλεντίνος» κέρδισε το κοινό

Το Βραβείο Κοινού, αλλά και Τιμητική Διάκριση από την Κριτική Επιτροπή, απέσπασε ο «Βαλεντίνος» της Σοφίας Αναστασίου, ένα ντοκιμαντέρ που αφηγείται τη διαδρομή του 90χρονου κεραμίστα από τη Λεμεσό.

Ο Βαλεντίνος μαθήτευσε δίπλα στον Μπέρναρντ Λιτς και δίδαξε κεραμική για τρεις δεκαετίες στη Βαγδάτη. Το έργο του συνδέει διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς μέσα από μια τέχνη που περνά από γενιά σε γενιά.

Η Κριτική Επιτροπή απένειμε την τιμητική διάκριση για την πολύτιμη μαρτυρία που προσφέρει η ταινία, καταγράφοντας τη διαδρομή της κεραμικής από την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βαγδάτη. Η ανταπόκριση του κοινού συμπλήρωσε τη διπλή διάκριση ενός έργου που αναδεικνύει μια ζωή διαμορφωμένη από τον πηλό και τη μαθητεία.

Οι διεθνείς διακρίσεις

Στο διεθνές πρόγραμμα, η Κριτική Επιτροπή απένειμε Τιμητική Διάκριση στο «Without Kelly» της Lovisa Sirén. Η ταινία ακολουθεί τη νεαρή Εστέρ, η οποία, αναγκασμένη να αφήσει το μωρό της με τον πατέρα του, περνά μια νύχτα αναζητώντας παρηγοριά και τρόπους να διατηρήσει κοντά της το πρόσωπο που αγαπά περισσότερο. Η Επιτροπή επαίνεσε την αποτύπωση της ανθρώπινης πολυπλοκότητας και την ικανότητα της ταινίας να θέτει ερωτήματα χωρίς να προσφέρει εύκολες απαντήσεις.

Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ανατολικής Μεσογείου απονεμήθηκε στον «Τροπικό του Θρηνούντος Γκέκο» του Σταύρου Μαρκουλάκη. Η ταινία παρακολουθεί τον 18χρονο Γιώργο, ο οποίος, λίγο πριν αναχωρήσει για τη στρατιωτική του θητεία, γνωρίζει στο χωριό του στην Κρήτη έναν νεαρό άντρα που ξυπνά μέσα του μια απαγορευμένη επιθυμία. Η Επιτροπή αναγνώρισε την τόλμη και την ευαισθησία με τις οποίες το έργο διερευνά την queer επιθυμία και την πίεση της παραδοσιακής αρρενωπότητας, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η αλλαγή και η υπέρβαση των κοινωνικών προσδοκιών.

Το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ κέρδισε το «Mother Lidia» των Joaquín Nercasseau και Juan Bautista Tagle. Πρόκειται για ένα πορτρέτο της Λιδία Φουέντες, θεραπεύτριας από τη Χιλή, η οποία φέρεται να λύνει κατάρες. Ανάμεσα σε εξορκισμούς και καθημερινές στιγμές, η ταινία παρακολουθεί τη συνύπαρξη του μαγικού με το εγκόσμιο. Η Κριτική Επιτροπή ξεχώρισε τον αντισυμβατικό χαρακτήρα του ντοκιμαντέρ.

Το «A Shot at Art» και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου

Το ISFFC επέλεξε το «A Shot at Art» της Ilke Paddenburg ως την υποψηφιότητά του για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η ταινία ακολουθεί δύο έμπειρες εθελόντριες σε ένα διεθνές φεστιβάλ τέχνης, οι οποίες συμμετέχουν σε μια έντονα αμφιλεγόμενη εικαστική εγκατάσταση, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Η Κριτική Επιτροπή επαίνεσε το χιούμορ και τους αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της ταινίας, μέσα από τους οποίους αναδεικνύονται τα όρια της υπομονής και οι τρόποι με τους οποίους η πατριαρχία μπορεί να πλήξει εκεί όπου πονά περισσότερο.

Με την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών προβολών, η φετινή διοργάνωση έκλεισε με ένα σύνολο ταινιών που κινήθηκαν από την οικογενειακή απώλεια και τις κοινωνικές συμβάσεις έως την επιθυμία, την ταυτότητα, την τέχνη και την ανάγκη για αποδοχή. Οι βραβεύσεις ανέδειξαν τόσο δημιουργούς που βρίσκονται στα πρώτα τους βήματα όσο και διαφορετικές κινηματογραφικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να φωτίσουν δύσκολες, συχνά αθέατες πλευρές της ανθρώπινης εμπειρίας.