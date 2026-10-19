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Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που βρίσκεται υπό πίεση έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βίαιων ταραχών στη χώρα, παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρξαν αστοχίες «στην πρόβλεψη και στις πληροφορίες», αλλά δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Προκειμένου να τερματιστεί το φαινόμενο των οδοφραγμάτων και των λεηλασιών, (ο Μακρόν) ζήτησε επίσης από τον υπουργό Εσωτερικών να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν νέες επιχειρησιακές μεθόδους για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, με στόχο την αντιμετώπιση των ταραχοποιών», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Η κυβέρνηση Μακρόν προσπαθεί να απαντήσει στην οργή και στις ανησυχίες που έχουν δημιουργηθεί από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί μέχρι στιγμής τις διαδηλώσεις για το κόστος ζωής, στο πλαίσιο των οποίων σημειώθηκαν ταραχές πρωτοφανούς κλίμακας το Σάββατο και εξελίσσονται σε πολιτική κρίση.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 2.400 προσαγωγές, ενώ σχεδόν 1.000 μέλη των δυνάμεων της τάξης τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις Αρχές.

Rioter films himself riding a hijacked tourist train



🇫🇷 pic.twitter.com/f9BnfQs7pW — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2026

iefimerida.gr