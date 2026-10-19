Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στα €3,72 δισ. ανήλθε η αξία των μεταβιβάσεων ακινήτων στην Κύπρο το ενιάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση περίπου 6,6% σε ετήσια βάση, ενώ ο όγκος τους ενισχύθηκε κατά περίπου 4,1%. Την ίδια περίοδο, τα πωλητήρια έγγραφα αυξήθηκαν κατά 14%, με τη Λεμεσό να προηγείται στην αξία των μεταβιβάσεων και τη Λευκωσία στον αριθμό των ολοκληρωμένων πράξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα οποία επεξεργάζεται και παρουσιάζει ανά τρίμηνο το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, την περίοδο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου κατατέθηκαν παγκύπρια 14.969 πωλητήρια έγγραφα, έναντι 13.173 την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αύξηση στα πωλητήρια καταγράφηκε σε όλες τις επαρχίες. Η Πάφος παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με 18%, ενώ η Λάρνακα κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αριθμό εγγράφων, πίσω από τη Λεμεσό.

Κυναιγείρου: Αυξημένο ενδιαφέρον από ντόπιους και ξένους

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, ανέφερε ότι η αγορά συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, παρά τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις της χρονιάς.

«Οι αυξήσεις στον όγκο, αλλά και στην αξία των συναλλαγών είναι πολύ σημαντικές καθώς έρχονται σε συνέχεια μιας πολύ καλής χρονιάς για τον τομέα των ακινήτων, που ήταν το 2025», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αγοραστικό ενδιαφέρον από ντόπιους και ξένους παραμένει αυξημένο, με τις ενδείξεις να παραπέμπουν σε θετικό κλείσιμο και για το 2026. Εκτίμησε, επίσης, ότι η αύξηση των πωλητηρίων εγγράφων προμηνύει κινητικότητα στην αγορά και έναρξη νέων έργων τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να είναι προσεκτικό στην επιλογή των προσώπων που εμπιστεύεται για αγορά ή ενοικίαση ακινήτου και να καταγγέλλει στο Συμβούλιο περιπτώσεις παράνομης κτηματομεσιτικής δραστηριότητας.

Λεμεσός: Το 38,7% της συνολικής αξίας των μεταβιβάσεων

Η Λεμεσός διατήρησε την πρώτη θέση στην αξία των μεταβιβάσεων, οι οποίες έφτασαν το €1,44 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 38,7% του παγκύπριου συνόλου. Κατά το ενιάμηνο ολοκληρώθηκαν στην επαρχία 3.808 πράξεις.

Πρώτη ήταν και στον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων, με 4.860, αυξημένα κατά 17% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Συμβούλιο συνδέει την επίδοση αυτή με προοπτικές νέων μεγάλων επενδύσεων, κυρίως σε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Λευκωσία: Πρώτη στον αριθμό των μεταβιβάσεων

Η Λευκωσία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό ολοκληρωμένων πράξεων, με 4.507 μεταβιβάσεις, περισσότερες από κάθε άλλη επαρχία.

Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα €811,85 εκατ., κατατάσσοντας την επαρχία στη δεύτερη θέση ως προς την αξία. Τα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν σε 3.163, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6%.

Πάφος: Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στα πωλητήρια

Στην Πάφο ολοκληρώθηκαν 2.699 μεταβιβάσεις, συνολικής αξίας €755,5 εκατ. Παρότι ο αριθμός τους ήταν χαμηλότερος από εκείνον της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας, η επαρχία κατέλαβε την τρίτη θέση στην αξία των συναλλαγών.

Τα πωλητήρια έγγραφα έφτασαν τα 2.999, αυξημένα κατά 18% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των επαρχιών.

Λάρνακα: Δεύτερη σε αριθμό πωλητηρίων εγγράφων

Στη Λάρνακα κατατέθηκαν 3.291 πωλητήρια έγγραφα, αυξημένα κατά 15%, επίδοση που την τοποθέτησε στη δεύτερη θέση παγκύπρια, μετά τη Λεμεσό και μπροστά από τη Λευκωσία και την Πάφο.

Κατά την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν 2.876 μεταβιβάσεις, με συνολική αξία €525,1 εκατ.

Ελεύθερη Αμμόχωστος: Άνοδος 5% στα πωλητήρια

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου, τη μικρότερη αγορά ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές, πραγματοποιήθηκαν 874 μεταβιβάσεις, συνολικής αξίας €192,8 εκατ.

Ο αριθμός των κατατεθειμένων πωλητηρίων εγγράφων αυξήθηκε κατά 5% σε σύγκριση με το ενιάμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 656.