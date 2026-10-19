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Mισογεμάτο βλέπει το ποτήρι στο θέμα των ενοικίων το υπουργείο Εσωτερικών και παρόλο ότι αυτά διατηρούνται σε ψηλά επίπεδα, διαπιστώνει τάσεις σταθεροποίησης.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η σταθεροποιητική τάση καταγράφεται εδώ και δύο χρόνια, γεγονός το οποίο θεωρεί πως τα ενοίκια έφτασαν στο ταβάνι, οπόταν υπάρχει προοπτική μείωσής τους.

Το υπουργείο έκανε ασκήσεις επί χάρτου και όπως μας ανέφερε στέλεχός του, ιδιαίτερα μεταξύ 2025 και 2026 καταγράφονται μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις περιοχές ενώ η τάση είχε ξεκινήσει ήδη μεταξύ 2024 και 2025.

Το philenews δημοσίευσε ενδεικτικά ενοίκια από όλες τις επαρχίες και όπως προκύπτει από τους σχετικούς πίνακες του ιδίου του υπουργείου, σε αρκετές περιοχές το νοίκι που ζητείται είναι απρόσιτο για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος του υπουργείου, η κύρια τάση τα δύο τελευταία χρόνια είναι η σταθεροποίηση των τιμών κυρίως σε Λεμεσό και Πάφο.

Το υπουργείο αποδίδει τη σταθεροποιητική τάση (που διαπιστώνει) στα μέτρα τα οποία εξήγγειλε η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εσωτερικών, με στόχο την αύξηση της προσφοράς στέγης.

Το ίδιο στέλεχος του υπουργείου υποδεικνύει, πως η σταθεροποιητική τάση πρέπει να αξιολογηθεί σε συνάρτηση με το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των τιμών των υλικών και των καυσίμων, ενώ παράλληλα καταγράφεται και μεγάλη αύξηση στον πληθωρισμό.

Το υπουργείο θεωρεί επίσης, πως η ανοδική καμπύλη έχει μετατραπεί σε ευθεία, κάτι το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα για την αποσυμπίεση των τιμών. Ελέγχοντας τους πίνακες των ενοικίων από το 2024 και εντεύθεν, το υπουργείο καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Λεμεσός και Πάφος : Σταθερές τιμές και για κατοικίες/διαμερίσματα και στις τέσσερις περιοχές που εξετάζονται την περίοδο 2024-2025

: Σταθερές τιμές και για κατοικίες/διαμερίσματα και στις τέσσερις περιοχές που εξετάζονται την περίοδο 2024-2025 Λευκωσία και Λάρνακα : Καταγράφονται αυξήσεις στις κατοικίες στη Λευκωσία (στα διαμερίσματα παρατηρείται σταθερότητα με εξαίρεση Αγλαντζιά) όπως επίσης αυξήσεις για κατοικίες και διαμερίσματα στη Λάρνακα

: Καταγράφονται αυξήσεις στις κατοικίες στη Λευκωσία (στα διαμερίσματα παρατηρείται σταθερότητα με εξαίρεση Αγλαντζιά) όπως επίσης αυξήσεις για κατοικίες και διαμερίσματα στη Λάρνακα Το 2025–2026: Οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες, επομένως παρατηρείται, οριζόντια, τάση σταθεροποίησης εντός του τελευταίου έτους και ανακοπή της προηγούμενης ανοδικής τάσης

Διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων : Η μόνη μεταβολή στη Λευκωσία είναι στην Αγλαντζιά, από €775 το 2024 σε €800 το 2025, με αύξηση 3,2%. Το 2026 οι τιμές παραμένουν σταθερές.

: Η μόνη μεταβολή στη Λευκωσία είναι στην Αγλαντζιά, από €775 το 2024 σε €800 το 2025, με αύξηση 3,2%. Το 2026 οι τιμές παραμένουν σταθερές. Στη Λάρνακα , αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση στις τιμές ενοικίων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λάρνακας και Αραδίππου μεταξύ 2024 και 2025 (2026 σταθερό) από €800 σε 900 (αύξηση 12,5%) και 675 σε 725 (αύξηση 7,4%). Παράλληλα, και σε άλλες περιοχές της Λάρνακας παρατηρούνται οριζόντιες αυξήσεις από 2%-22% όπως στα Λιβάδια, Ορόκλινη και Πύλα. Στις υπόλοιπες περιοχές του πίνακα (του υπουργείου) παρατηρούνται σταθερές τιμές ενοικίων διαμερισμάτων.

, αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση στις τιμές ενοικίων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Λάρνακας και Αραδίππου μεταξύ 2024 και 2025 (2026 σταθερό) από €800 σε 900 (αύξηση 12,5%) και 675 σε 725 (αύξηση 7,4%). Παράλληλα, και σε άλλες περιοχές της Λάρνακας παρατηρούνται οριζόντιες αυξήσεις από 2%-22% όπως στα Λιβάδια, Ορόκλινη και Πύλα. Στις υπόλοιπες περιοχές του πίνακα (του υπουργείου) παρατηρούνται σταθερές τιμές ενοικίων διαμερισμάτων. Κατοικίες 3 υπνοδωματίων: Η μεγαλύτερη μεταβολή από το 2024 στο 2025 εμφανίζεται στην Αγλαντζιά (+28,6%), ακολουθούμενη από τον Δήμο Λάρνακας (+25,0%). Σε Λεμεσό και Πάφο παρατηρείται σταθερότητα σε αντίθεση με Λευκωσία και Λάρνακα. Μεταξύ 2025 και 2026 οι τιμές είναι σταθερές παντού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα πιο πάνω, καταδεικνύουν, πως παρά την αύξηση της πίεσης / ζήτησης στην αγορά και τους εξωγενείς παράγοντες, οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί χωρίς να έχει επέλθει περαιτέρω αύξηση το 2025-2026, λόγω κυρίως των μέτρων της κυβέρνησης που στοχεύουν στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος (προσφοράς).

Το υπουργείο παρατηρεί πως η απόδοση των μέτρων παίρνει κάποιο χρόνο να αντικατοπτριστεί στην αγορά επειδή οι οικιστικές μονάδες εντάσσονται σταδιακά στην αγορά στέγασης.

Περαιτέρω το υπουργείο θεωρεί, πως η κυβερνητική πολιτική στον τομέα της στέγασης πρέπει να αξιολογείται με βάση τον στόχο της. Δηλαδή, να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών, να διευκολύνει την ανάπτυξη νέων οικιστικών μονάδων και να διευρύνει σταδιακά τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες.

Θεωρεί επίσης, πως τα πολεοδομικά κίνητρα και τα υπόλοιπα στεγαστικά μέτρα δεν πρέπει να κρίνονται μόνο από το κατά πόσον μειώθηκε άμεσα το ενοίκιο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και από το κατά πόσο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περισσότερη διαθέσιμη στέγη.

Υποδεικνύει επίσης, πως η αποτελεσματικότητα των μέτρων πρέπει να αποδεικνύεται με μετρήσιμα αποτελέσματα όπως: Νέες οικιστικές μονάδες, ολοκληρωμένα έργα, πρόσθετη προσφορά και εξέλιξη των ενοικίων σε βάθος χρόνου.

Τέλος, το υπουργείο παρατηρεί, πως η σταθερότητα των τιμών σε ορισμένες περιοχές αποτελεί θετική ένδειξη, ωστόσο η κυβέρνηση προσδοκεί σε περαιτέρω βελτίωση της προσιτότητας με δεδομένο ότι αρκετές παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πίνακες με ενδεικτικά ύψη ενοικίων

Πιο κάτω, συγκριτικός πίνακας με ενδεικτικά ύψη ενοικίων για κατοικίες και διαμερίσματα σε συγκεκριμένες περιοχές και για συγκεκριμένο τύπο:

Πίνακας με τιμές ενοικίων διαμερισμάτων 2 υπνοδωματίων (80 τ.μ.) και κατοικιών 3 υπνοδωματίων (150 τ.μ.), μαζί με τα ποσοστά μεταβολής για τις δύο περιόδους και συνολικά.

1. Διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων — 80 τ.μ.

Επαρχία / Περιοχή Σεπ. 2024 Σεπ. 2025 Σεπ. 2026 Μεταβολή 24→25 Μεταβολή 25→26 Λευκωσία Δήμος Λευκωσίας €850 €850 €850 0,0% 0,0% Στρόβολος €825 €825 €825 0,0% 0,0% Άγιος Δομέτιος €725 €725 €725 0,0% 0,0% Αγλαντζιά €775 €800 €800 +3,2% 0,0% Λακατάμια €700 €700 €700 0,0% 0,0% Λεμεσός Δήμος Λεμεσού €1.500 €1.500 €1.500 0,0% 0,0% Άγιος Αθανάσιος €1.450 €1.450 €1.450 0,0% 0,0% Γερμασόγεια €1.500 €1.500 €1.500 0,0% 0,0% Άγιος Τύχωνας €1.500 €1.500 €1.500 0,0% 0,0% Λάρνακα Δήμος Λάρνακας €800 €900 €900 12,5% 0,0% Αραδίππου €675 €725 €725 7,4% 0,0% Πάφος Δήμος Πάφου €650 €650 €650 0,0% 0,0% Γεροσκήπου €600 €600 €600 0,0% 0,0% Έμπα €575 €575 €575 0,0% 0,0% Κονιά €700 €700 €700 0,0% 0,0%

2. Κατοικίες 3 υπνοδωματίων — 150 τ.μ.