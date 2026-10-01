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Σε πεδίο δύο ταχυτήτων εξελίσσεται η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τις ενεργειακές προδιαγραφές και τα κριτήρια ESG να αναδεικνύονται σε απόλυτους ρυθμιστές των τιμών, ξεπερνώντας συχνά σε βαρύτητα ακόμα και την ίδια την τοποθεσία του ακινήτου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του οίκου συμβούλων ακινήτων ΔΑΝΟΣ, η Λεμεσός συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα των ενοικίων με τα σύγχρονα γραφεία κατηγορίας Grade A να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των €35 έως €60 ανά τ.μ. τον μήνα, την ώρα που η Λευκωσία κινείται στα επίπεδα των €25–€35/τ.μ.

Η ψαλίδα με τους παλαιότερους ή επιφανειακά ανακαινισμένους χώρους (Grade B/C) διευρύνεται εντυπωσιακά, καθώς οι πολυεθνικοί κολοσσοί και οι εταιρείες τεχνολογίας απορροφούν ταχύτατα κάθε διαθέσιμο «πράσινο» τετραγωνικό.

Όπως σημειώνεται, πλέον, η επιλογή στέγης δεν αποτελεί απλώς μια χωροταξική απόφαση, αλλά στρατηγική κίνηση που συνδέεται άμεσα με την προσέλκυση ταλέντων και -σύμφωνα με έρευνες του Harvard- με την ίδια τη γνωστική απόδοση των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται από το γραφείο Δανός, η διαφορά δεν ταυτίζεται απόλυτα με την ηλικία. Ένα παλαιότερο κτήριο, που έχει αναβαθμιστεί ουσιαστικά μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικό. Αντίθετα, μια περιορισμένη αισθητική ανακαίνιση δεν αρκεί, όταν παραμένουν ενεργειακές, τεχνικές ή λειτουργικές αδυναμίες που περιορίζουν τους δυνητικούς μισθωτές.

Η βαρύτητα των δύο παραγόντων αλλάζει ανάλογα με τον χρήστη. Μεγάλοι οργανισμοί, πολυεθνικές και εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν συνήθως ενιαίες επιφάνειες, ενεργειακή αποδοτικότητα και σύγχρονες υποδομές. Παράλληλα, τα κριτήρια ESG αποκτούν αυξανόμενη βαρύτητα στις αποφάσεις μίσθωσης και επένδυσης, ενισχύοντας τη ζήτηση για πιστοποιημένους χώρους, όπως κτήρια με πιστοποιήσεις LEED ή BREEAM. Αντίθετα, επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται περισσότερο από την εγγύτητα σε πελάτες και φορείς, που συνδέονται με τη δραστηριότητά τους, μπορούν να προτιμήσουν ένα ανακαινισμένο γραφείο στο κέντρο αντί ενός νεότερου κτηρίου σε λιγότερο εξυπηρετική θέση.

Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Δανός, οι αξίες των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στη Λευκωσία αυξήθηκαν περίπου 7,0% το 2025. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η εικόνα που στην αγορά παραμένει αντίστοιχα θετική, με τη ζήτηση να εξακολουθεί να επικεντρώνεται στα σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά γραφεία, ενώ το Grade A απόθεμα απορροφάται ταχύτερα από τα παλαιότερα Grade B/C ακίνητα.

Η τοποθεσία παραμένει η βάση της αξίας. Η ποιότητα του κτηρίου, όμως, καθορίζει πόσο αποτελεσματικά μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το πλεονέκτημα — και ενδέχεται να μεταβάλει σταδιακά τα όρια του ίδιου του γραφειακού χάρτη.

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι η γενική εικόνα της αγοράς επαγγελματικών γραφείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνεται ανάλογα. Η συνολική ζήτηση παραμένει επιλεκτική, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται μόνιμα στα δεδομένα της υβριδικής εργασίας (μοντέλο εργασίας 3-4 ημερών στο γραφείο) και στους αυστηρούς κλιματικούς στόχους της ΕΕ.

Παρά τη γενικότερη επιφυλακτικότητα των μισθωτών, η ζήτηση στην Ευρώπη, για κορυφαίας ποιότητας, κεντρικά και «πράσινα» κτήρια (Grade A) σημειώνει ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας το 52% των συνολικών μισθώσεων. Οι επιχειρήσεις προτιμούν πλέον μικρότερους αλλά ποιοτικότερους και τεχνολογικά προηγμένους χώρους στα κέντρα των πόλεων (CBDs), οι οποίοι διευκολύνουν τη μετακίνηση των εργαζομένων (πλησίον σταθμών μετρό/τρένων).

Στον αντίποδα, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια υπερπροσφορά (της τάξης του 10% έως 15%) σε παλαιά, μη ενεργειακά αποδοτικά γραφεία, κυρίως στα προάστια. Αυτά τα κτήρια χαρακτηρίζονται πλέον ως «ζόμπι», καθώς η ζήτηση γι’ αυτά κατακρημνίζεται, η πληρότητά τους μειώνεται και οι ιδιοκτήτες τους αναγκάζονται είτε να προχωρήσουν σε πολυδάπανες ριζικές ανακαινίσεις είτε να αλλάξουν τη χρήση τους σε οικιστικά ακίνητα.