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Φωτιά ξέσπασε το Σάββατο στο όχημα του διαιτητή χειροσφαίρισης Γιώργου Παναγίδη. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε δεύτερο όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, αναμένεται να διενεργηθούν εξετάσεις από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) εκφράζει την έντονη θλίψη, την ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό της για το περιστατικό, κάνοντας λόγο για εμπρησμό περιουσίας του διεθνούς διαιτητή.

«Εκφράζει την έντονη θλίψη, την ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό της για το περιστατικό εμπρησμού περιουσίας του Διεθνή Διαιτητή Γιώργου Παναγίδη. Ενός ανθρώπου ακέραιου χαρακτήρα, παραδείγματος ήθους και επαγγελματισμού», αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία.

Τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διαπιστωθούν μέσα από τις εξετάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Συμπαράσταση στο Διεθνή Διαιτητή Γιώργο Παναγιδη – Καταδίκη της εγκληματικής ενέργειας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) εκφράζει την έντονη θλίψη, την ανησυχία και τον βαθύ προβληματισμό της για το περιστατικό εμπρησμού περιουσίας του Διεθνή Διαιτητή Γιώργου Παναγιδη. Ενός ανθρώπου ακέραιου χαρακτήρα, παραδείγματος ήθους και επαγγελματισμού.

Η Ομοσπονδία καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο κάθε πράξη βίας, εκφοβισμού ή εκφοβιστικής συμπεριφοράς, η οποία στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και ιδιαίτερα όταν ενδέχεται να συνδέεται με την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. Τέτοιες ενέργειες είναι απολύτως απαράδεκτες, προσβάλλουν τις αρχές του αθλητισμού και δεν έχουν καμία θέση στον χώρο της χειροσφαίρισης.

Η ΚΟΧ εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση και στήριξή της προς τον διαιτητή και την οικογένειά του, καταδικάζοντας κάθε ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια, την προσωπική αξιοπρέπεια και την περιουσία ανθρώπων που υπηρετούν το άθλημά μας.

Παράλληλα, απαιτούμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο την εξιχνίασή της και τον εντοπισμό όσων ενδεχομένως ευθύνονται, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να διασφαλιστεί ότι τέτοιου είδους περιστατικά δεν θα μένουν ατιμώρητα.

Η Ομοσπονδία δηλώνει με σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το περιστατικό συνδέεται με τη χειροσφαίριση ή με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλήματος, θα προχωρήσει άμεσα στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων και αποφάσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των κανονισμών της, χωρίς καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές.

Η προστασία των διαιτητών, των αθλητών, των προπονητών, των παραγόντων και κάθε ανθρώπου που υπηρετεί τη χειροσφαίριση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ΚΟΧ. Η διαφωνία με διαιτητικές αποφάσεις ή με οποιαδήποτε άλλη αθλητική εξέλιξη δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί δικαιολογία για απειλές, εκφοβισμό ή εγκληματικές ενέργειες.

Η χειροσφαίριση υπήρξε ανέκαθεν και οφείλει να παραμείνει ένας χώρος σεβασμού, ασφάλειας, ήθους και αθλητικής παιδείας. Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία αυτών των αξιών.

Η βία και ο εκφοβισμός δεν έχουν θέση στον αθλητισμό. Η ασφάλεια και ο σεβασμός είναι ευθύνη όλων μας.

Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ)