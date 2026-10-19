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Απώλειες έως 0,5% έναντι του δολαρίου κατέγραψε το ευρώ στις ασιατικές συναλλαγές της Δευτέρας, καθώς η ένταση γύρω από την Ουκρανία και οι εκτεταμένες διαδηλώσεις στη Γαλλία ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι κίνδυνοι για το ενεργειακό κόστος και οι δυσκολίες δημοσιονομικής προσαρμογής στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Το κοινό νόμισμα υποχώρησε έως τα 1,1183 δολάρια, προτού ανακτήσει μέρος των απωλειών του και κινηθεί κοντά στα 1,1232 δολάρια, περίπου στη 1 μ.μ. ώρα Σιγκαπούρης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Capital.gr, επικαλούμενο το Bloomberg.

Πιέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των γαλλικών ομολόγων υποχώρησαν έως και κατά 52 μονάδες, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια των ευρωπαϊκών μετοχών σημείωσαν πτώση 0,3%.

Η ένταση στην Ουκρανία και ο κίνδυνος ακριβότερου πετρελαίου

Η πτώση του ευρώ ακολούθησε τις κατηγορίες του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρεί να πιέσει το Κίεβο να αποδεχθεί την παράδοση εδαφών στη Ρωσία.

Παράλληλα, η εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, σύμφωνα με τον Ροντρίγκο Κατρίλ, στρατηγικό αναλυτή της National Australia Bank, τον οποίο επικαλείται το Bloomberg.

Οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος απειλεί να περιορίσει την αναπτυξιακή της δυναμική.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία εντείνουν την αβεβαιότητα

Πρόσθετη πίεση προκαλούν οι εξελίξεις στη Γαλλία, όπου οι διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου σε αρκετές πόλεις εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Το Bloomberg περιγράφει τα επεισόδια ως ένα από τα σοβαρότερα κύματα βίας στους δρόμους της χώρας εδώ και χρόνια.

Οι κινητοποιήσεις ανέδειξαν τη δυσαρέσκεια για το αυξημένο κόστος διαβίωσης, καθώς και τις αντιδράσεις μαθητών και φοιτητών για την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Τα αιτήματα για περισσότερες δημόσιες δαπάνες, ωστόσο, συγκρούονται με την ανάγκη περιορισμού του διογκούμενου δημόσιου χρέους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για τη γαλλική οικονομία.

Ο Κατρίλ εκτίμησε ότι οι δυσκολίες αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν το ευρώ κάτω από τα 1,11 δολάρια.

Η ασθενέστερη επίδοση μεταξύ των νομισμάτων της G10

Οι νέες πιέσεις έρχονται να προστεθούν στις απώλειες του προηγούμενου διαστήματος. Τον τελευταίο μήνα, το ευρώ κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των νομισμάτων της G10, ενώ την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2025.

Την επιφυλακτικότητα των επενδυτών αποτυπώνουν και οι τοποθετήσεις των κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, γνωστών ως hedge funds. Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, η στάση τους απέναντι στο ευρώ ήταν η πιο αρνητική από τον Ιούλιο.

Capital.gr