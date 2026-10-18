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Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό απευθύνει αυτή την ώρα (21:00 Κύπρου) ο Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο των μαζικών διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και άλλων κοινωνικών αιτημάτων που αμαυρώθηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

«Σας απευθύνομαι απόψε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή. Χθες, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, εξτρεμιστές μιας ακροαριστερής ομάδας, μαζί με πολυάριθμους παραβάτες (…) λεηλάτησαν καταστήματα και καταστράφηκαν δημόσια κτήρια. Γιατί έκαψαν το δημαρχείο της Λιμόζ; (…) Πώς έφτασαν σε αυτό το σημείο; Τίποτα δεν το εξηγεί, τίποτα δεν το δικαιολογεί. Όλοι νιώθουμε θυμό και ντροπή», δήλωσε εξαρχής ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Χθες, οι αστυνομικοί, παρά τον επαγγελματισμό τους, υπέστησαν πρωτοφανή βία. Ζήτησα να συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες και θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Οι έρευνες θα διεξαχθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του.

«Οι δικαστές μας απονέμουν δικαιοσύνη και γνωρίζουν τι περιμένετε από αυτούς. Όσοι κατέστρεψαν πρέπει να πληρώσουν, όσοι προσπάθησαν να ρίξουν τη Δημοκρατία θα λογοδοτήσουν».

«Έχω λάβει διάφορα μέτρα σε διεθνές επίπεδο για να υποστηρίξω τον ενεργειακό μας εφοδιασμό. Αυτές οι προσπάθειες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις τιμές. Γνωρίζω ότι οι Γάλλοι περιμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και πρόσθεσε: «Οι νέοι μας αισθάνονται μια βαθιά ανησυχία για το μέλλον τους, την ικανότητά τους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Καταλαβαίνω τους μαθητές του λυκείου και τους φοιτητές πανεπιστημίων οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας δέσμευσής μου. Οι φωνές τους πρέπει να ακουστούν. Η ευθύνη μας είναι διπλή: να ακούσουμε την οργή και να υποστηρίξουμε σταθερά τη δημοκρατική τάξη».

«Οι νομάρχες μας θα φτάσουν στο σημείο να απαγορεύσουν ορισμένες συγκεντρώσεις. Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε βία. Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση», πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Και συνέχισε: «Δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους νέους μας να πιστέψουν στο μέλλον τους χωρίς να καθίσουμε μαζί σε ένα τραπέζι. Οι βουλευτές και οι τοπικές αρχές θα εργαστούν για συγκεκριμένες λύσεις ξεκινώντας από αυτή την εβδομάδα».

«Θα είμαστε ασυμβίβαστοι όσον αφορά τους ταραχοποιούς. Η ακρόαση και ο διάλογος δεν σημαίνουν αδυναμία», είπε επίσης.

Και, ειδικότερα απέναντι σε όσα υποστηρίζει το κόμμα της «Ανυπότακτης Γαλλίας», ο Μακρόν ανέφερε: «Όλοι όσοι λένε σήμερα ότι το επείγον είναι να βγούμε στους δρόμους έχουν μόνο έναν στόχο: να υποκλέψουν τη συζήτηση. Οι συζητήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται στους δρόμους και με βία. Πρέπει να διεξάγονται με σεβασμό, ποτέ με αταξία και καταστροφή. Η χώρα μας αξίζει καλές προεδρικές εκλογές σε έξι μήνες».

«Κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης άμεσα»

Η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση, 6 μήνες πριν από τις εκλογές και ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η πολιτική πίεση αυξάνεται και συνδυασμό με τις έντονες διαμαρτυρίες των δημάρχων των μεγάλων πόλεων (Παρίσι, Λυών, Μασσαλία) που ζητούν ενισχύσεις, ανάγκασε τον Γάλλο πρόεδρο να συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο.

Είναι ενδεικτικό ότι ο Μπρουνό Ρεταϊό, πρώην υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, ζήτησε το βράδυ της Κυριακής (18/10) από τον Μακρόν να «κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και μάλιστα «χωρίς καθυστέρηση».

«Ζήτα συγγνώμη και φύγε»

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αστυνομικό τμήμα στο κέντρο του Παρισιού, κάλεσε τον Μακρόν να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί:

«Η επείγουσα προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και η παροχή ακλόνητης υποστήριξης στις αστυνομικές μας δυνάμεις. Ο Μακρόν πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και να παραιτηθεί».

Απόλυτο χάος στους δρόμους

Στη διάρκεια των συγκρούσεων στο Παρίσι, ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του από καρδιακή ανακοπή. Παράλληλα, ένας 17χρονος διαδηλωτής υπέστη ακρωτηριασμό (έχασε το χέρι του) μετά από έκρηξη. Στη Νάντη, ένας 22χρονος αστυνομικός έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από όχημα στη διάρκεια διαδηλώσεων.

Στην πρωτεύουσα, ολόκληροι δρόμοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις με την αστυνομία, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού (αύρες) στην Πλατεία Δημοκρατίας. Ομάδες διαδηλωτών κατάφεραν μάλιστα να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής από το Προεδρικό Μέγαρο.

Επίσης, στη Λιμόζ, κουκουλοφόροι εισέβαλαν και πυρπόλησαν το ιστορικό Δημαρχείο της πόλης (κτήριο του 1883), προκαλώντας τη μερική κατάρρευση της στέγης του.

cnn.gr