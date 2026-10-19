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Την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγγελία που αφορά το εργασιακό καθεστώς εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ζητά η Παγκύπρια Συντεχνία «Ισότητα», καταγγέλλοντας ότι η εξέταση του φακέλου εκκρεμεί για περισσότερους από 92 μήνες.

Με επιστολή της στις 18 Οκτωβρίου, η συντεχνία επανέρχεται στην καταγγελία CPLT(2019)00286 για την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ στην Κύπρο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «Ισότητας», η υπόθεση αφορά περίπου 5.000 Εργοδοτουμένους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και Εργοδοτουμένους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) και ΕΑΧ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δήμων και της εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες ανάγκες επί σειρά ετών.

Η επιστολή συνοδεύεται από Παράρτημα και Προσάρτημα, στα οποία εξετάζονται 77 αποφάσεις κυπριακών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, της περιόδου 2008–2026, σε αντιπαραβολή με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Οι ενστάσεις για το νέο σύστημα προσλήψεων

Στο επίκεντρο της παρέμβασης βρίσκονται τα τρία κυβερνητικά νομοσχέδια για την εισδοχή στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία συζητούνται κατ’ άρθρον στη Βουλή.

Όπως υποστηρίζει η συντεχνία, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθιστούν από το 2028 τον ανοικτό διαγωνισμό τη μόνη οδό προς τη μονιμότητα και θέτουν τους ΕΑΧ και ΕΟΧ υπό τα ίδια κριτήρια με κάθε τρίτο υποψήφιο. Παράλληλα, περιορίζουν τη μοριοδότηση της πείρας σε 3,45% έως 4,35% της συνολικής βαθμολογίας, με ανώτατο όριο τις πέντε μονάδες.

Η «Ισότητα» αναφέρει ακόμη ότι τα νομοσχέδια εξαιρούν την υπηρεσία των ΕΟΧ του Ν.70(Ι)/2016 από τον ορισμό της «δημόσιας υπηρεσίας». Διατηρούν, επίσης, τη δυνατότητα απόλυσης των ΕΟΧ όταν πληρωθεί η θέση, βάσει του άρθρου 9(3), καθώς και την εξουσία κατάργησης ισάριθμων κενών μόνιμων θέσεων κατά τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, βάσει του άρθρου 11.

Η συντεχνία επικαλείται την απόφαση του Τμήματος Μείζονος Συνθέσεως του ΔΕΕ της 14ης Απριλίου 2026, στην υπόθεση C‑418/24. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, το Δικαστήριο έκρινε ότι η σταθερότητα της απασχόλησης αποτελεί μείζον στοιχείο προστασίας των εργαζομένων και ότι οι ανοικτές διαδικασίες επιλογής δεν συνιστούν κύρωση για την καταχρηστική απασχόληση ούτε εξαλείφουν την επισφάλεια, ακόμη και όταν μοριοδοτείται η πείρα.

Υπενθυμίζει, παράλληλα, ότι στις 10 Οκτωβρίου 2026 κατατέθηκε στη Βουλή εισήγηση για προσθήκη νέου άρθρου 7Α, με πρόβλεψη για διορισμό των ΕΑΧ σε μόνιμες θέσεις που αντιστοιχούν στα καθήκοντά τους. Η πρόταση προβλέπει αιτιολογημένη απόφαση της διορίζουσας αρχής και έλεγχο προσόντων και απόδοσης.

Προϋπηρεσία και μισθολογική ανέλιξη

Ως προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης, που προβλέπεται στη ρήτρα 4 της Οδηγίας, η συντεχνία καταγράφει αποκλεισμό ή δυσμενέστερη αποτίμηση της προϋπηρεσίας των ΕΟΧ και ΕΑΧ.

Ειδική αναφορά γίνεται στην επιταχυνόμενη μισθολογική ανέλιξη στην κλίμακα Α7(ii) για γραμματειακό και άλλο προσωπικό των συνδυασμένων κλιμάκων Α2‑Α5‑Α7(ii).

Σύμφωνα με τη συντεχνία, οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών του 2024 και του 2025, καθώς και το άρθρο 27 των περί Προϋπολογισμού Νόμων Ν.64(ΙΙ)/2024 και Ν.74(ΙΙ)/2025, προσμετρούν στα απαιτούμενα 18 έτη μόνο την υπηρεσία ως μόνιμου υπαλλήλου ή ΕΑΧ. Αντίθετα, αποκλείουν πλήρως την υπηρεσία ως ΕΟΧ, παρά το αίτημα διόρθωσης που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2025.

Καταγγελία για απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους

Στην επιστολή καταγράφονται και ενστάσεις για την «κατ’ αναλογία» εφαρμογή διατάξεων του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, όπως η διαθεσιμότητα με το ήμισυ του μισθού, καθώς και μετακινήσεις και μεταθέσεις χωρίς απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η «Ισότητα» καταγγέλλει επίσης ότι, τον Ιούλιο του 2026, εκλεγμένο συνδικαλιστικό στέλεχος απολύθηκε με υπουργική απόφαση, χωρίς προειδοποίηση και αποζημίωση, για απουσίες οι οποίες, κατά τη συντεχνία, συνδέονταν με τη συνδικαλιστική του δράση. Όπως αναφέρει, η απόλυση προηγήθηκε της ολοκλήρωσης της πειθαρχικής έρευνας που είχε διαταχθεί «κατ’ αναλογία».

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται μεταξύ δύο δικαιοδοσιών: του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο κηρύσσεται αναρμόδιο, και του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, το οποίο επιδικάζει μόνο τις αποζημιώσεις του Πρώτου Πίνακα, χωρίς δυνατότητα διορισμού. Κατά τη συντεχνία, κανένα κυπριακό δικαστήριο δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ για την Οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Διάβημα πριν από προσφυγή στη Διαμεσολαβήτρια

Η «Ισότητα» αναφέρει ότι η καθυστέρηση στην εξέταση του φακέλου υπερβαίνει τις ενδεικτικές προθεσμίες της Επιτροπής, επικαλούμενη την Ειδική Έκθεση 28/2024 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Όπως διευκρινίζει, η επιστολή αποτελεί και το προβλεπόμενο διοικητικό διάβημα πριν από την υποβολή καταγγελίας για κακοδιοίκηση στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, βάσει του άρθρου 228 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.

Η συντεχνία προσθέτει ότι, εντός του 2026, υπήρξαν παραπομπή της Ελλάδας στο ΔΕΕ από την Επιτροπή, αιτιολογημένες γνώμες κατά της Ισπανίας και καταδίκη της Ιταλίας στην υπόθεση C‑155/25, για τις ίδιες ρήτρες, 4 και 5, της Οδηγίας.

ΚΥΠΕ