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Με περισσότερους από 130 συμμετέχοντες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευκωσία η ανοικτή ημερίδα του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) με θέμα «Η νέα έκδοση του CYS EN ISO 9001:2026 – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις», στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για το ρόλο των προτύπων στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, καθώς και για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης.

Κατά τους χαιρετισμούς τους, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του CYS κ. Δημήτρης Βάκης και o Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών κ. Κυριακός Κακουρής, υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των προτύπων ως εργαλείων ανάπτυξης, καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης προόδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου περιβάλλοντος ποιότητας και αξιοπιστίας, καθώς και στη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής της Κύπρου στις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαδικασίες τυποποίησης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν από την Λειτουργό Τυποποίησης Α’ του CYS Έλενα Δημοσθένους, οι σημαντικότερες δραστηριότητες και εξελίξεις της τυποποίησης σε ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο. Κατά την παρουσίαση έγινε αναφορά στις αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης, στις πρωτοβουλίες για τα ψηφιακά ή “SMART” πρότυπα, καθώς και στο όραμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Cyprus Commitment, το οποίο υιοθετήθηκε κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των CEN και CENELEC που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026.

Το κύριο μέρος της ημερίδας επικεντρώθηκε στη νέα έκδοση του CYS EN ISO 9001:2026, του δημοφιλέστερου ίσως προτύπου ανά τον κόσμο, και τις αλλαγές που περιλαμβάνει, με βασικό εισηγητή τον κ. Βάσο Βασιλείου, Εθνικό Αντιπρόσωπο του CYS στη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης ISO TC 176/SC2 Quality Systems, και Τεχνικό Εμπειρογνώμονα της Ομάδας Εργασίας WG29, η οποία ανέλαβε την αναθεώρηση του προτύπου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από τον κ. Βασιλείου για τις αλλαγές που εισάγει η νέα έκδοση, τη φιλοσοφία πίσω από την αναθεώρηση και τις αλλαγές του προτύπου, και τις επιπτώσεις που αυτές αναμένεται να έχουν, στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από οργανισμούς κάθε μεγέθους και τομέα δραστηριότητας.

Η ενεργός συμμετοχή του κοινού και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, επιβεβαίωσαν τη διαχρονική αξία των προτύπων ως βασικών εργαλείων ποιότητας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει την κυπριακή οικονομία και κοινωνία, μέσω της προώθησης της τυποποίησης και της αξιοποίησης των προτύπων.