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Ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής και ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς διοργανώνουν σήμερα και αύριο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Ιστορική τεκμηρίωση και λογοτεχνική μετουσίωση του αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959 στο διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς και στην ευρύτερη επαρχία Πάφου».

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στα 70χρονα της θυσίας των Γεώργιου Στυλιανού, Γεώργιου Αναστάση και Βάσου Παναγή, και τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς και θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 25 ερευνητές και πανεπιστημιακοί καθηγητές από Κύπρο και Ελλάδα.

Οι ομιλητές και οι ομιλήτριες θα εστιάσουν στη δράση συγκεκριμένων ηρώων και σε επεισόδια του Αγώνα, θα προβάλουν τη δράση της ΕΟΚΑ στην Πάφο και τις θυσίες μέσα από συγκεκριμένα αρχεία, θα αναδείξουν αλληλογραφίες, θα παρουσιάσουν την ποιητική αποτύπωση του Αγώνα και τη διδασκαλία του και, ακόμα, θα ιχνηλατήσουν την προσφορά της γυναίκας της Πάφου. Πτυχές της συμβολής της γυναίκας της Πάφου στον Αγώνα

Η Σωτηρούλα Βασιλείου, δρ Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονική λειτουργός στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, είναι μία από τις τρεις ομιλήτριες, οι οποίες, στο συνέδριο θα εστιάσουν στην προσφορά της γυναίκας. Τίτλος της ανακοίνωσής της: «Πτυχές της συμβολής της γυναίκας της Πάφου στον Αγώνα, σε πρώτο πρόσωπο και στον καθρέφτη συναγωνιστών».

Μιλώντας στο philenews για την προσφορά των γυναικών στον Αγώνα η δρ. Βασιλείου επεσήμανε ότι η ανακοίνωση της στο συνέδριο θα επικεντρώνεται σε ιστορίες νεαρών αγωνιστριών της Πάφου, μέσα από μαρτυρίες τους, σε ιστορίες νεαρών κοριτσιών, με ώριμα όνειρα, όπως τόνισε. Θα δούμε, επίσης, αποτιμήσεις αγωνιστών, αναφορικά με την προσφορά των συναγωνιστριών τους, ανέφερε.

«Παιδούλα της ΕΟΚΑ των δεκαπέντε χρόνων, με τη χειροβομβίδα στην ποδιά, με τη καρδιά ανεμισμένη παντιέρα, ποια αγάπη σε τραγούδησε, ποια σελίδα σε ιστόρησε», έγραψε η αγωνίστρια Βέρα Παναγιωτίδου-Κορφιώτη, τόνισε η εισηγήτρια, επισημαίνοντας ότι πέρα από το πάθος και τη γενναιότητα, οφείλουμε να προσέξουμε την ευρηματικότητα των νεαρών κοριτσιών.

Μαθήτριες, νεαρές κοπέλες, μητέρες και ηλικιωμένες πρόσφεραν ότι μπορούσαν στον Αγώνα για αποτίναξη του αγγλικού ζυγού και Ένωση, είπε η Σωτηρούλα Βασιλείου. Οι μαθήτριες έριχναν φυλλάδια στους δρόμους, έραβαν ρούχα για τους αντάρτες, διακινούσαν αλληλογραφία και συμμετείχαν μαζικά στις διαδηλώσεις.