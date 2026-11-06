Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ισχυρό κύμα μαζικών πωλήσεων σαρώνει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, από τη Wall Street μέχρι το Τόκιο, τη Σεούλ και την Ταϊπέι, εξανεμίζοντας τρισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών και ξυπνώντας μνήμες από μεγάλες κρίσεις των τελευταίων ετών.

Το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει πλέον τη θέση του σε μαζικές ρευστοποιήσεις, με τους επενδυτές να εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών και να προβληματίζονται για το κατά πόσο οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ λειτούργησε ως καταλύτης, ενισχύοντας τις ανησυχίες ότι η νέα ισορροπία δυνάμεων στο Κογκρέσο θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης και σε περιορισμούς στην κατασκευή νέων data centers. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο έχουν κατευθυνθεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας μεγάλο μέρος του χρηματιστηριακού ράλι των προηγούμενων μηνών.

Το αποτέλεσμα είναι μια αλυσιδωτή κατάρρευση των τεχνολογικών μετοχών, η οποία πλέον παρασύρει σχεδόν το σύνολο της αγοράς, από τις τράπεζες και τις βιομηχανίες έως τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ασία: Βουτιά έως 9%, αναστολή συναλλαγών στη Νότια Κορέα, προς bearmarket το Τόκιο

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται η Ασία, όπου οι χρηματιστηριακές αγορές ακολουθούν τη χθεσινή κατρακύλα της Wall Street, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως 7,1%, αγγίζοντας τις 56.745,81 μονάδες, προτού περιορίσει μέρος των απωλειών του. Στο διάλειμμα της συνεδρίασης βρισκόταν στις 57.858,61 μονάδες, με πτώση 5,27% ή 3.219 μονάδων. Η απόσταση του δείκτη από το υψηλό του Ιουνίου έφτασε προσωρινά το 20%, φέρνοντάς τον στα όρια μιας τεχνικής bear market.

Τραμπ: «Δεν έφταιγαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά οι Δημοκρατικοί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να συνδέσει ευθέως τη χρηματιστηριακή πτώση με το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αγορές υπέστησαν μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις στην ιστορία τους εξαιτίας της εκλογικής επικράτησης των αντιπάλων του.

Κλείσιμο«Το χρηματιστήριο υπέστη μία από τις χειρότερες ημέρες στην ιστορία του εξαιτίας των αποτελεσμάτων των εκλογών. Είναι τόσο θλιβερό να το βλέπει κανείς! Χρειάστηκε τόσο μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που κανείς δεν είχε ξαναδεί και μετά συνέβη αυτό. Ως αποτέλεσμα, οι συνταξιοδοτικές αποταμιεύσεις σας στα προγράμματα 401(k) έχουν μειωθεί», έγραψε.

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική, αλλά χρησιμοποίησε και έναν απαξιωτικό χαρακτηρισμό για τους Δημοκρατικούς, παραφράζοντας το όνομα του κόμματός τους. «Να θυμάστε, δεν ήταν οι Ρεπουμπλικανοί, ήταν οι “Dumocrats”», ανέφερε, χρησιμοποιώντας ένα λογοπαίγνιο με τη λέξη «dumb», που σημαίνει «ανόητος».

Παράλληλα, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, διαβεβαιώνοντας ότι η αγορά θα ανακάμψει υπό την ηγεσία του: «Μη φοβάστε, ωστόσο. Σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είμαστε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΠΟΤΕ».

protothema.gr / newmoney.gr