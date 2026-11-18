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Ζητήματα όπως η αποικιοκρατία, το εμπόριο, η ανθρώπινη εργασία, η μετανάστευση και η πολιτισμική ταυτότητα, πραγματεύονται οι δεκατρείς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση σύγχρονης αφρικανικής τέχνης με τίτλο «The Afterlife of Things» η οποία εγκαινιάζεται στη Λεβέντειο Πινακοθήκη την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου.

Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή Αφρικανικής τέχνης του Χάρη Δαυίδ και άλλους συλλέκτες. Την έκθεση επιμελείται η Μαρία Βαρνάβα, Ιδρύτρια και Διευθύντρια της Tiwani Contemporary στο Λονδίνο και στο Λάγος (2011-2026).

Όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου η Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης Κατερίνα Στεφανίδου, κοινό σημείο των έργων και της εικαστικής πρακτικής των καλλιτεχνών τους είναι η ιδέα ότι τα αντικείμενα έχουν πολλές ζωές.

«Πρόκειται για ανευρεθέντα αντικείμενα (found objects) στα οποία οι καλλιτέχνες δίνουν μια δεύτερη ζωή. Αυτά τα αντικείμενα αφηγούνται τις ξεχωριστές τους ιστορίες – όπως ένα σακί για καφέ ή κακάο που φέρει τα ίχνη του παγκόσμιου εμπορίου ή ένα φορεμένο ρούχο που διατηρεί μέσα του μνήμες από ξεριζωμούς, μετακινήσεις και προσωπικές διαδρομές».

Όψεις της προσωρινής έκθεσης. Φωτ: Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου © Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες περιλαμβάνονται ονόματα που αποτελούν τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης και της Διασποράς της. Ως παράδειγμα η Κ. Στεφανίδου ανέφερε τον El Anatsui από την Γκάνα, ο οποίος στο έργο του με τίτλο «Τρεις Ήπειροι», που μοιάζει με ταπισερί, χρησιμοποιεί απορριφθέντα αλουμινένια καπάκια από μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.

«Τα καπάκια αυτά παραπέμπουν επίσης στα μπουκάλια αλκοόλ που διακινούνταν μέσω των αποικιοκρατικών εμπορικών δικτύων μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Αμερικής, εμπεριέχοντας ιστορίες ανταλλαγής και εκμετάλλευσης. Χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά με νέο τρόπο, ο Anatsui μετατρέπει τις σύνθετες πτυχές του παρελθόντος σε έργα που μας καλούν να αναστοχαστούμε γύρω από τις διαρκείς παρακαταθήκες τους».

Έννοιες της ταυτότητας και της σεξουαλικότητας

Το έργο της Leilah Babirye με τίτλο «Kakweza από τη Δυτική περιοχή Kuchu» δεν συνιστά απλώς έναν ύμνο και μια διερεύνηση της queer ταυτότητας, αλλά και μια πράξη διεκδίκησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και δύναμης. Η εικαστικός, σημειώνει η Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης, «μας καλεί να επανεξετάσουμε έννοιες της ταυτότητας και της σεξουαλικότητας καθώς και τις διαδικασίες της μεταμόρφωσης και του ανήκειν».

Η έκθεση μας καλεί να κοιτάξουμε δύο φορές – όχι μόνο τα έργα τέχνης, αλλά και τα ίδια τα αντικείμενα που γεμίζουν την καθημερινότητά μας. Γιατί ένα σακί από γιούτα, ένα πλαστικό καπάκι, ένα παλιό δίχτυ ψαρέματος ή ένα φορεμένο ρούχο μπορεί να κρύβουν πολύ περισσότερα από όσα φανταζόμαστε.

Όψεις της προσωρινής έκθεσης. Φωτ: Κωνσταντίνος Σ. Κωνσταντίνου © Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Οι δεκατρείς καλλιτέχνες της έκθεσης –ανάμεσά τους, οι El Anatsui, Leilah Babirye, Ibrahim Mahama, Moffat Takadiwa, Tschabalala Self και Pascale Marthine Tayou– συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης και της Διασποράς της. Με έργα σε μερικά από τα σημαντικότερα μουσεία και συλλογές του κόσμου, από το Tate και το Museum of Modern Art έως το Centre Pompidou, το Guggenheim και το Metropolitan Museum of Art, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο τα φθαρτά αντικείμενα –τα «πράγματα» που αποτελούν τη δική μας καθημερινότητα– αλλά και τη μνήμη και την ίδια την έννοια της δημιουργίας.

Μνημειακές εγκαταστάσεις, γλυπτά και συνθέσεις καταλαμβάνουν τους χώρους της Πινακοθήκης με μια δύναμη που δύσκολα προδίδει την ταπεινή προέλευση των υλικών τους. Κοιτάζοντάς τα από μακριά, τα έργα μαγνητίζουν με την ένταση των χρωμάτων και τη δεξιοτεχνία της κατασκευής τους· από κοντά, αποκαλύπτουν ιστορίες και αφηγήματα. Και τότε η ουσία της έκθεσης μετατοπίζεται. Δεν αφορά πλέον μόνο τη μεταμόρφωση της ύλης, αλλά και τη μεταμόρφωση της δικής μας ματιάς. Τα έργα μάς καλούν να αναγνωρίσουμε ότι ακόμη και τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα κρύβουν κάτι από τα μεγάλα ερωτήματα για τη σχέση μας με τον υλικό κόσμο, προβάλλοντας την επαναχρησιμοποίηση ως πράξη δημιουργίας, μνήμης και επαναπροσδιορισμού. Μας οδηγούν να σταθούμε σε σημαντικά ζητήματα όπως η αποικιοκρατία, το εμπόριο, η ανθρώπινη εργασία, η μετανάστευση και η πολιτισμική ταυτότητα, μέσα από τις διαδρομές των υλικών και των ανθρώπων στα παγκόσμια κοινωνικά και οικονομικά δίκτυα.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: El Anatsui, Leilah Babirye, Sanford Biggers, Enam Gbewonyo, Romuald Hazoumè, Masimba M. Hwati, Bronwyn Katz, Ibrahim Mahama, Samuel Nnorom, Tschabalala Self, Shinique Smith, Moffat Takadiwa, Pascale Marthine Tayou.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την επιμελητική ομάδα της Λεβεντείου Πινακοθήκης, στην οποία συμμετέχουν η Μυρτώ Χατζάκη, Επιμελήτρια της Συλλογής Παρισιού της Λεβεντείου Πινακοθήκης· η Κατερίνα Στεφανίδου, Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης· και η Δέσποινα Χριστοφίδου, Επιμελήτρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Την έκθεση συνοδεύει ειδική έκδοση, ένας πλούσια εικονογραφημένος τόμος, που εστιάζει σε ζητήματα υλικότητας, μνήμης, ταυτότητας και της σύγχρονης αφρικανικής τέχνης και της Διασποράς της. Τα κείμενα υπογράφουν η Δρ Christine Checinska, Επικεφαλής Επιμελήτρια, Αφρική και η Διασπορά: Υφάσματα και Μόδα στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου· η Δρ Dorothy Price, Καθηγήτρια Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης και Κριτικής Φυλετικής Ιστορίας της Τέχνης στο Courtauld Institute of Art· και η Δρ Portia Malatjie, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης στο Michaelis School of Fine Art του University of Cape Town.

Την έκθεση συνοδεύει επίσης ένας δίσκος βινυλίου με τίτλο Afterlives of Small Things, ο οποίος αποτελεί καρπό ενός δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στον καλλιτέχνη Masimba M. Hwati, που συμμετέχει στην έκθεση, και σε μουσικούς και καλλιτέχνες ήχου από τις πόλεις Harare, Λευκωσία, Cape Town και Leeds (Nicholarzw, Claudiu Dita [Astral Wanderer], Fernando Damon, Oscar [Ozzy] Moysey, Αλέξανδρος Πασχάλης [Deep Horizons / Sobamonk] και Σάββας Θωμά).

Παράλληλο πρόγραμμα

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διευρύνοντας τον διάλογο γύρω από τις θεματικές της έκθεσης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχικότητα και προκαλώντας όλους μας να πάρουμε θέση. Μεταξύ άλλων:

Τον Δεκέμβριο, το δρώμενο «AGLG x Cagdi: Drink & Draw» συνδυάζει δημιουργικά το σχέδιο, τη μουσική και την καλλιτεχνική αλληλεπίδραση. Εμπνευσμένοι από τα έργα και τις θεματικές της έκθεσης The Afterlife of Things, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση, να παρατηρήσουν τα υλικά και τις ιστορίες που ενσωματώνουν τα έργα και να δημιουργήσουν τις δικές τους εικαστικές ερμηνείες μέσα σε ένα ανοιχτό και συμμετοχικό περιβάλλον.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το STYX Film Encounters, θα παρουσιαστεί από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Απρίλιο του 2027 σειρά πέντε κινηματογραφικών προβολών στο Αμφιθέατρο της Πινακοθήκης. Οι επιλεγμένες ταινίες συνομιλούν με τις θεματικές της έκθεσης The Afterlife of Things, εξερευνώντας κρίσιμα ζητήματα μνήμης, ταυτότητας, υλικότητας και των μεταμορφώσεων των αντικειμένων μέσα στον χρόνο.

Στο πλαίσιο της Διάλεξης της Τετάρτης, η Δρ Christine Checinska, Επικεφαλής Επιμελήτρια, Αφρική και η Διασπορά: Υφάσματα και Μόδα στο Victoria and Albert Museum του Λονδίνου, θα αναδείξει θέματα που συνδέονται με τη σύγχρονη αφρικανική τέχνη και την τέχνη της Διασποράς της, την υλικότητα, τη μνήμη και την πολιτισμική ταυτότητα.

Την άνοιξη του 2027 οι παράλληλες δράσεις θα κορυφωθούν με την «Performance – Sound Activation» του καλλιτέχνη Masimba M. Hwati. Η συμμετοχική αυτή performance, σε συνεργασία με Κύπριους μουσικούς, θα αναπτυχθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της Πινακοθήκης, γύρω από το έργο του καλλιτέχνη στην έκθεση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων και δράσεων θα ανακοινώνεται σταδιακά. Το κοινό μπορεί να ενημερώνεται μέσω του ιστότοπου και των επίσημων λογαριασμών της Λεβεντείου Πινακοθήκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.