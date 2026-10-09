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Η εντυπωσιακή άνοδος της αγοράς του Ισραήλ, όσον αφορά στις τουριστικές αφίξεις κατά τη φετινή περίοδο, φαίνεται να οδηγεί στη δημιουργία ενός δίπολου – μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο – το οποίο θα τροφοδοτήσει τη χώρα μας με το 50% του συνόλου των επισκεπτών το 2026. Το πιο πάνω στοιχείο, υπογράμμισε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χάρης Παπαχαραλάμπους, στο πλαίσιο της χθεσινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Στον δικό του χαιρετισμό στη Συνέλευση, ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής στάθηκε στην έγκαιρη λήψη μέτρων που λήφθηκαν από το Υφυπουργείο, καθώς και στην ανθεκτικότητα του κλάδου, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η αναχαίτιση της πτώσης που προκάλεσαν τα γεγονότα του Μαρτίου στις Βρετανικές Βάσεις. Ως εκ τούτου, ο κ. Κουμής χαρακτήρισε πολύ θετικό το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι απώλειες στις αφίξεις έχουν περιοριστεί στο 7%.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ACTTA, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η μείωση από ευρωπαϊκές χώρες αγγίζει το 10%, ενώ για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, οι απώλειες ξεπερνούν το ποσοστό αυτό. Πρόσθεσε ότι η γαλλική και η ιταλική αγορά, που είναι και αγορές στόχοι, παρουσίασαν μείωση της τάξης 36,5% και 33,5% αντίστοιχα. Ωστόσο, συμπλήρωσε, το κενό που δημιουργήθηκε, καλύφθηκε από την αγορά του Ισραήλ, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακές αυξήσεις τους τελευταίους 3 – 4 μήνες. «Με τις σημερινές τάσεις, προβλέπω ότι η εν λόγω αγορά θα φτάσει περίπου τις 650 ίσως και 700 χιλιάδες αφίξεις. Μαζί με την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των συνολικών αφίξεων, κάτι που έχει να συμβεί από το 2019 και δημιουργεί νέα δεδομένα εξάρτησης», σημείωσε ο πρόεδρος του ACTTA.

Αναφορικά με τον εξερχόμενο τουρισμό, ο Χάρης Παπαχαραλάμπους σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτέλεσε τον προορισμό για το 33% των ταξιδιών, ενώ στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον εισερχόμενο τουρισμό, επισήμανε ότι το 2025 καταγράφηκε ρεκόρ με 4,5 εκατομμύρια αφίξεις, εκ των οποίων το 42% προήλθε από χώρες της ΕΕ και σχεδόν το 81% από την Ευρώπη ευρύτερα. «Τα νούμερα αυτά έφεραν €3,7 δισεκατομμύρια έσοδα στη χώρα που αντιπροσωπεύει περίπου τα 14% του ΑΕΠ. Αν αναλογιστούμε τον ευρύτερο κλάδο της φιλοξενίας, αγγίζουν το 20% του ΑΕΠ», ανέφερε ο πρόεδρος του ACTTA.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής σημείωσε ότι «τα μέτρα που λήφθηκαν από πλευράς Κυβέρνησης φέτος είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυτη ανάκαμψη του τουρισμού της χώρας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», καθώς «η τελευταία μέτρηση της Στατιστικής καταδεικνύει ότι τα έσοδα για το πρώτο επτάμηνο του 2026 είναι μειωμένα μόλις κατά 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος».