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Τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία που εξυπηρετούν το κοινό την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου είναι τα ακόλουθα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Νεοφύτου Μαρίνα

Γερμανού Πατρών 5, Έγκωμη. Πίσω από το Mall της Έγκωμης.

Τηλέφωνα: 22322226, 99089428.

Πέτρου Δέσποινα

Λεωφόρος Τσερίου 84, Στρόβολος. Δίπλα από την υπεραγορά «Αυγουστής», έναντι του αρτοποιείου «Ζορπάς».

Τηλέφωνα: 22441666, 99207872.

Ακριτίδης Μιχαήλ

Λεωφόρος Τζον Κένεντι 70Α, Παλλουριώτισσα. Δίπλα από την ACS Courier και απέναντι από το Lidl.

Τηλέφωνο: 22316123.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος

Προδρόμου 24, Έγκωμη. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από το αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα».

Τηλέφωνο: 22332315.

Ευλογημένου Θεοδοσία

Λουκή Ακρίτα 23Γ, Άγιος Ανδρέας. Απέναντι από το Τμήμα Δασών, 300 μέτρα μετά το Κολυμβητήριο Λευκωσίας, πριν από το «Navarino».

Τηλέφωνα: 22770575, 97770575.

Παστέλλη Ελένη

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 33 Ι&Θ, Λατσιά. Δίπλα από το Coffee Island, απέναντι από τη CYTACOM SOLUTIONS και το AELIOTIS.

Τηλέφωνα: 22574573, 99375857.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Παντελής

Αγίας Αναστασίας 19, Πάνω Πολεμίδια. Απέναντι από την εκκλησία Αγίας Αναστασίας.

Τηλέφωνο: 25382525.

Δημοφάνους Ιωάννα

Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 75, Λεμεσός. Στον απέναντι δρόμο από την Πυροσβεστική, δίπλα από την Pizza Mia.

Τηλέφωνο: 25353599.

Τοουλιά Παναγιώτα

Ναυπλίου 28, Λεμεσός. Έναντι της Πολυκλινικής «Υγεία».

Τηλέφωνα: 25350829, 25715141.

Χριστοφόρου Πάρης

Σπύρου Κυπριανού 8, Μέσα Γειτονιά. Απέναντι από την Primetel και την Cablenet.

Τηλέφωνα: 25725521, 25724501.

Βασιλείου Ιωάννα

Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 117, πολυκατοικία «ΡΙΑΛΑΣ», Λεμεσός. Έναντι του MARIEL FASHION.

Τηλέφωνα: 25587780, 99386419.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κουλουμά Δημητρίου Άννα

Ηνωμένων Εθνών 16Α, Λάρνακα. Δρόμος Λάρνακας–Λεμεσού.

Τηλέφωνα: 24642333, 24661155.

Ριζέκ Ανδρέας

Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 65, Κίτι.

Τηλέφωνα: 24427065, 99576122.

Σεβέρης Μάριος

Παύλου Βαλδασερίδη 8, Λάρνακα. Πλησίον της υπεραγοράς «Σκλαβενίτης».

Τηλέφωνα: 24639410, 24662497.

ΠΑΦΟΣ

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη

Τάφοι των Βασιλέων 24, Κάτω Πάφος. 300 μέτρα από το Mall προς το Coral Bay.

Τηλέφωνα: 26950073, 26950778.

Γαβριήλ Γιάννης

Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς.

Τηλέφωνα: 26321167, 99413411.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Λοΐζου Δέσποινα

1ης Απριλίου 228, «Φωτιάνα Complex», Παραλίμνι.

Τηλέφωνα: 23250061, 97553997.

Κύζα Ελένη

Φώτη Πίττα 20, Φρέναρος. Απέναντι από το κατάστημα «Τρικωμίτης».

Τηλέφωνα: 23820331, 99827982.