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Τη στιγμή που ένας τουρίστας γλιστρά από τον ιμάντα ασφαλείας του αλεξιπτώτου πλαγιάς και πέφτει στο κενό, ενώ βρίσκεται στον αέρα, καταγράφει βίντεο από την Κολομβία.

Στα σοκαριστικά πλάνα ο τουρίστας μαζί με τον εκπαιδευτή κάνουν αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από ένα δημοφιλές τουριστικό σημείο βόρεια του Μεδεγίν της Κολομβίας.

Ξαφνικά, όμως, ο 23χρονος Νόαμ Μαμάμ, ένας Ισραηλογερμανός, γλιστράει προς τα μπροστά. Για μια αγωνιώδη στιγμή, κρέμεται από έναν ιμάντα. Το μόνο που τον κρατά από την πτώση είναι το ένα του χέρι. Την ίδια στιγμή, ο εκπαιδευτής του προσπαθεί απεγνωσμένα να τον φτάσει, ο 23χρονος όμως δεν μπορεί να κρατηθεί και ξαφνικά πέφτει στο κενό.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στο μεσημέρι, και ο τουρίστας κατέληξε σε έναν δρόμο. Οι τοπικές αρχές και οι επιθεωρητές τουρισμού ξεκίνησαν έρευνα. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις προβλήματα με την ζώνη ασφαλείας μπορεί να ευθύνονται για το δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την ζώνη ασφαλείας, αν είχε δεθεί σωστά ή αν είχε ελεγχθεί πριν από την απογείωση.

Το γραφείο του δημάρχου, ωστόσο, υπαινίχθηκε ότι η πτώση «προκαταρκτικά οφείλεται σε καιρικές συνθήκες». Όσον αφορά στον εκπαιδευτή, μετά το δυστύχημα φέρεται να νοσηλεύτηκε.

Πηγή: iefimerida.gr