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Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να περάσει σε μια νέα εποχή. Το νομοσχέδιο για την αποκρατικοποίησή του έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί τους προηγούμενους μήνες από εν δυνάμει επενδυτές όχι απλά παραμένει υψηλό, αλλά μάλιστα σχολιάζεται και σε ρεπορτάζ ξένων ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για εξαγορά του ΧΑΚ, κάτι ωστόσο που, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιωθεί, ούτε να διαψευσθεί από κυπριακής πλευράς. Φυσικά, τη δεδομένη στιγμή δεν μπορούν να ειπωθούν πολλά, καθώς ο διαγωνισμός δεν έχει καν προκηρυχθεί. Αυτό που μπορεί να ειπωθεί, όμως, είναι ότι το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί το προηγούμενο διάστημα και από άλλους εν δυνάμει επενδυτές δεν έχει μειωθεί.

Όπως εξάλλου είχε γράψει ο «Φ» σε προηγούμενο ρεπορτάζ του, πριν καν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την αποκρατικοποίηση του ΧΑΚ, καταγραφόταν ήδη ενδιαφέρον από τέσσερα χρηματιστήρια για την εξαγορά του. Οι πληροφορίες αφορούσαν τρία χρηματιστήρια από τον ευρωπαϊκό χώρο και ένα από τρίτη χώρα.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόσφατα δημοσιεύματα έκαναν λόγο ακόμη και για ενδεχόμενη εμπλοκή στην πορεία αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ του Ομίλου Euronext, ο οποίος ελέγχει μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Παρίσι, Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και το Χρηματιστήριο Αθηνών). Ένας όμιλος που διαχειρίζεται κοντά στο 25% των ευρωπαϊκών συναλλαγών.

Τι λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των ισραηλινών Μέσων, το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ μπορεί να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, εντούτοις δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση, καθώς οι οποιεσδήποτε κινήσεις του θα εξαρτηθούν από τους όρους του διαγωνισμού που θα προκηρυχθεί.

Μάλιστα, στα στοιχεία του ρεπορτάζ εμφανίζονται και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών, όταν και εφόσον προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, με το 30% να αφορά τα ποιοτικά κριτήρια του επενδυτή και το 70% την οικονομική προσφορά.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η αξία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου εκτιμάται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων ευρώ, με ετήσια έσοδα μεταξύ τεσσάρων και επτά εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα αναφέρουν πως μεταξύ των άλλων ενδιαφερομένων φαίνεται να είναι και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τώρα, όσον αφορά το ενδιαφέρον του Ισραήλ για εξαγορά του ΧΑΚ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται να συνδέεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Χρηματιστηρίου του Τελ Αβίβ που αφορά την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του και τη δυνατότητα εξαγορών στο εξωτερικό.

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ κατέγραψε το 2025 έσοδα περίπου 160 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη περίπου 51 εκατ. ευρώ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ.