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Περίπου 500 κυβικά μέτρα λάσπης και δευτεροβάθμια επεξεργασμένου νερού είχαν διαρρεύσει στις 5 Αυγούστου από τον αγωγό έκτακτης ανάγκης της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή, όπως αναφέρεται σε απάντηση του υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, σε ερώτηση του βουλευτή Μιχάλη Παρασκευά.

Η διαρροή αποδίδεται σε απρόβλεπτη βλάβη και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απάντηση, αφορούσε αστοχία βαλβίδας στο σύστημα αμμόφιλτρων της Μονάδας.

Σύμφωνα πάντα με την απάντηση, όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα, το προσωπικό της Μονάδας προχώρησε στις απαραίτητες ρυθμίσεις στο σύστημα ελέγχου (της Μονάδας) προκειμένου να περιορίσει την εκροή και ακολούθως επιδιόρθωσε τη βλάβη.

Στην απάντηση αναφέρεται, ότι η εκροή είχε διάρκεια περίπου δυόμιση ώρες και συγκεκριμένα από τις 3.30-6.30 το απόγευμα.

Περαιτέρω αναφέρεται, πως το δευτεροβάθμιο επεξεργασμένο νερό δεν είχε περάσει από το στάδιο των αμμόφιλτρων και το στάδιο της χλωρίωσης.

Σχετικό βίντεο είχε προβάλει και ο τηλεοπτικός σταθμός Omega. Υπενθυμίζεται, πως οι κοινότητες Μονής και του Μοναγρουλλίου είχαν επιστρατεύσει δύτες οι οποίοι βιντεογράφησαν τη διαρροή από τους αγωγούς οι οποίοι βρίσκονταν εντός της θάλασσας στην περιοχή της Μονής στη Λεμεσό.

Τότε είχαν ληφθεί δείγματα των υγρών και της λάσπης που διέρρευσαν και εστάλησαν για αναλύσεις σε ιδιωτικό χημείο. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταδοθεί, οι αναλύσεις έδειξαν την παρουσία κολοβακτηριδίων και εντερόκοκκου.

Υπενθυμίζεται, πως τότε είχαν προκληθεί αντιδράσεις όχι μόνο από τις επηρεαζόμενες κοινότητες αλλά και από λουόμενους.