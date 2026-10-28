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Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται να υπαναχωρούν από την πρόταση παραχώρησης καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» στον Καναδά, προκρίνοντας μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση που κάνει λόγο για «ολοένα στενότερη συνεργασία» μεταξύ των δύο πλευρών, όπως προκύπτει από το τελευταίο προσχέδιο της κοινής δήλωσης που επικαλείται το Politico.

Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές στο μέσο, ομάδα κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ελλάδα και η Γαλλία, εξέφρασε αντιρρήσεις για τη συμπερίληψη του όρου «συνδεδεμένο μέλος» στην κοινή δήλωση ΕΕ-Καναδά, η οποία πρόκειται να εκδοθεί στη Σύνοδο Κορυφής στο Μόντρεαλ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε προτείνει αρχικά τη χορήγηση καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» στον Καναδά κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο, αιφνιδιάζοντας ορισμένα κράτη-μέλη.

Σε προηγούμενη εκδοχή του σχεδίου της κοινής δήλωσης αναφερόταν ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα «εργαστούν ώστε να καθορίσουν, έως τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά του 2027, την έννοια του συνδεδεμένου μέλους, η οποία θα αντικατοπτρίζει, μέσω αυτής της ακόμη στενότερης σύνδεσης, την κοινή μας προσπάθεια και συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων της ευημερίας, της οικονομικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας».

Σύμφωνα με το Politico, η νεότερη εκδοχή, η συγκεκριμένη αναφορά έχει αντικατασταθεί από την ακόλουθη διατύπωση: «Θα δημιουργήσουμε μια ακόμη στενότερη σύνδεση μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ και θα εργαστούμε ώστε να ορίσουμε, έως τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Καναδά του 2027, την έννοια μιας ολοένα στενότερης σύνδεσης του Καναδά με την ΕΕ, χωρίς να πρόκειται για πλήρη ένταξη».

Το κείμενο εξακολουθεί να χρειάζεται τελική έγκριση.

Παρά τις διαφωνίες σχετικά με την ονομασία που θα δοθεί στη σχέση των δύο πλευρών, οι Βρυξέλλες δεν περιορίζουν την πρότασή τους για σημαντική διεύρυνση της συνεργασίας με τον Καναδά.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Τρίτη ότι η ορολογία δεν αποτελεί το βασικό ζήτημα: «Τα καλά νέα είναι ότι δεν έχουν σημασία οι συγκεκριμένες ονομασίες ή η ορολογία», ανέφερε, προσθέτοντας: «Αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά που θα κάνει στη ζωή των Καναδών».

protothema.gr