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Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε ότι οι ενστάσεις που διατυπώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πλευρές σχετικά με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στερούνται οποιασδήποτε νομικής βάσης.

Παράλληλα, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε ότι όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης.

«Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής ζωής της χώρας, το γεγονός ότι όσοι μας επέκριναν σφοδρά για το μνημόνιο, διερωτώμενοι “τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη”, αναγνωρίζουν πλέον το δίκιο μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική, μοναδική μας πυξίδα είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ακόμη κι αν χρειαστεί να πληρώσουμε τίμημα, δεν θα διστάσουμε ποτέ να κάνουμε ό,τι είναι σωστό και ωφέλιμο για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης «θετική εξέλιξη», υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία του 2019 αποτέλεσε σημαντικό βήμα για την κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, όπως ανέφερε, η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα, εκτιμώντας ότι η απόφαση αποδεικνύει πως οι πολιτικές δυνάμεις της Λιβύης μπορούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους όταν πρόκειται για ζητήματα εθνικού συμφέροντος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή ενισχύει την προοπτική μιας ενιαίας Λιβύης, την οποία, όπως είπε, η Άγκυρα υποστηρίζει εξαρχής.

Αναφερόμενος στην πολιτική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μέσω διαλόγου με όλα τα παράκτια κράτη.

«Αναμένουμε από όλους τους εμπλεκόμενους, και πρωτίστως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδείξουν την ίδια εποικοδομητική βούληση», τόνισε.

Σημειώνεται ότι το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης επικύρωσε στις 20 Οκτωβρίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, ανατρέποντας την επί χρόνια αντίθεσή του στη συμφωνία.

Η κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο, οι οποίες εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επικύρωση του μνημονίου, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του αραβόφωνου μέσου Al-Araby Al-Jadeed, το οποίο επικαλείται Αιγύπτιο διπλωματικό αξιωματούχο, το Κάιρο προετοιμάζει την κλιμάκωση των νομικών του ενεργειών κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, με την υποβολή σχετικού υπομνήματος στον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας.



skai.gr