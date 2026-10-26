Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ντέρμπι με φόντο την κορυφή στο «ΑΕΚ Αρένα». Σε παιχνίδι το οποίο κλείνει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής η ΑΕΚ υποδέχεται την Ομόνοια. Όπως διαμορφώνεται η βαθμολογία από τους χθεσινούς (25/10) αγώνες, σε περίπτωση που απόψε υπάρξει νικητής τότε αυτός θα ανέβει στην πρώτη θέση. Γεγονός το οποίο δίνει επιπρόσθετο κίνητρο. Αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση ισοβαθμούν ΑΕΛ και Απόλλων με 15 βαθμούς, δύο βαθμούς λιγότερους μετρά η ΑΕΚ, ενώ η Ομόνοια μάζεψε έως τώρα 12 βαθμούς.

Διαβάστε περισσότερα στο Goal.com