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Το βράδυ της Δευτέρας θα αναδειχθεί ο νικητής της Χρυσής μπάλας για το 2026 και όλη η ποδοσφαιρική κοινότητα θα είναι κολλημένη στην τηλεόραση για να μάθουν τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο.

Η τελετή θα γίνει για πρώτη φορά στο Λονδίνο και όχι στο Παρίσι, που είναι η έδρα του περιοδικού France football.

Στο «London Palladium Theatre» αναμένεται να φτάσει όλη η ποδοσφαιρική ελίτ και φυσικά οι δύο πρωταγωνιστές που εμφανίζονται ως φαβορί, ο Λαμίν Γιαμάλ , ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Χάρι Κέιν.

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