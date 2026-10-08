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Η Χρυσή Μπάλα δεν κρίνεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Οι καμπάνιες, οι επαφές και η δουλειά των μάνατζερ γύρω από τους υποψηφίους αποτελούν επίσης μέρος της ιστορίας του διάσημου βραβείου.

Ο Πασκάλ Φερέ, πρώην διευθυντής του «France Football» και επικεφαλής της Χρυσής Μπάλας, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη «Marca» ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό επεισόδιο που βίωσε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

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