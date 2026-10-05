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Την έκπληξη στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία έκανε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με περίπου 47% των ψήφων, μπροστά από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος συγκέντρωσε περίπου 45%. Οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.

Με την καταμέτρηση ουσιαστικά ολοκληρωμένη, ο υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος κινείται λίγο πάνω από το 47%, ενώ ο Λούλα κοντά στο 45%, χωρίς κανείς να εξασφαλίζει το απαιτούμενο 50% των έγκυρων ψήφων για εκλογή από τον πρώτο γύρο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την πραγματική πιθανότητα ότι, σε τρεις εβδομάδες από τώρα, η Βραζιλία θα δώσει μια οριστική απάντηση, επιλέγοντας μια σύγχρονη κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νικητής του πρώτου γύρου Φλάβιο Μπολσονάρου.

Από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λούλα αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα ήταν «απροσδόκητο», αλλά δήλωσε βέβαιος πως θα κερδίσει «στην παράταση».

«Το ματς τώρα αρχίζει. Είμαστε στην παράταση» και «σ’ αυτήν θα πείσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», διαβεβαίωσε ο Λούλα σε ομιλία του στη Σάο Πάολο.

Πάνω από τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων ο Φλάβιο Μπολσονάρου

Η επίδοση του 45χρονου γερουσιαστή ήταν καλύτερη από εκείνη που κατέγραφαν οι περισσότερες τελευταίες δημοσκοπήσεις, στις οποίες εμφανιζόταν είτε δεύτερος είτε σε απόσταση εντός του περιθωρίου στατιστικού σφάλματος από τον Λούλα.

Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε βρεθεί ακόμη και πάνω από το 50%, καθώς τα αποτελέσματα από πολιτείες όπου η δεξιά καταγράφει παραδοσιακά ισχυρότερη παρουσία ενσωματώθηκαν ταχύτερα. Στη συνέχεια, όσο προστίθεντο ψήφοι από τον βορειοανατολικό τομέα, παραδοσιακό προπύργιο του Εργατικού Κόμματος, η διαφορά περιορίστηκε.

Στο τελικό στάδιο της καταμέτρησης, ωστόσο, η πρωτιά του Μπολσονάρου δεν ανατράπηκε και η εκλογική αρχή επιβεβαίωσε ότι η αναμέτρηση οδηγείται σε δεύτερο γύρο.

Κανένας από τους υπόλοιπους υποψηφίους δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα ποσοστά των δύο βασικών διεκδικητών, με τους αμέσως επόμενους να κινούνται κάτω από το 3%.

Ο εκλογικός χάρτης επιβεβαίωσε τον διχασμό της χώρας

H γεωγραφική κατανομή της ψήφου ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον βαθύ πολιτικό διχασμό της Βραζιλίας.

Ο Λούλα διατήρησε ισχυρή παρουσία στον βορειοανατολικό τομέα, όπου το Εργατικό Κόμμα έχει παραδοσιακά τις μεγαλύτερες δυνάμεις του. Αντίθετα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατέγραψε άνετες νίκες σε αρκετές πολιτείες του νότου, αλλά και σε περιοχές χωρίς σταθερή κομματική παράδοση.

Η εικόνα αυτή είχε ήδη φανεί από τα πρώτα στάδια της καταμέτρησης, όταν η ενσωμάτωση αποτελεσμάτων από τον νότο είχε δώσει στον υποψήφιο του PL ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα.

Σχεδόν 159 εκατομμύρια ψηφοφόροι

Στις εκλογές είχαν δικαίωμα ψήφου 158,7 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, ανάμεσά τους περίπου 919.000 που ζουν στο εξωτερικό. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά και η επίσημη καταμέτρηση ξεκίνησε στις 17:00 τοπική ώρα (23:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Ο 80χρονος Λούλα διεκδικεί τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατέβηκε για πρώτη φορά ως υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα της χώρας.

Από τη σκιά του πατέρα του στην πρώτη θέση

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν είχε τη δημοφιλία του πατέρα του σε εθνικό επίπεδο. Η υποψηφιότητά του απέκτησε ιδιαίτερο βάρος όταν ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα να είναι εκ νέου υποψήφιος, τον έχρισε ουσιαστικά πολιτικό του διάδοχο.

Ο πρώην πρόεδρος έχει καταδικαστεί σε ποινή 27 ετών για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2022 και βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό. Παρά τους περιορισμούς που του έχουν επιβληθεί, στήριξε πολιτικά τον γιο του στη φετινή αναμέτρηση.

Η παρουσία Τραμπ στην προεκλογική αντιπαράθεση

Στην εκλογική μάχη βρέθηκε έμμεσα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» τις εξελίξεις στη Βραζιλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατηρεί στενές πολιτικές σχέσεις με την οικογένεια Μπολσονάρου και έχει επικρίνει επανειλημμένα τον Λούλα. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, από την πλευρά του, είχε καλέσει προεκλογικά τον Τραμπ να μην «αναμιχθεί» στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες της χώρας.

Η επιρροή των ΗΠΑ αποτέλεσε ένα από τα ζητήματα της εκστρατείας, ιδιαίτερα μετά τις εμπορικές και πολιτικές εντάσεις που είχαν δημιουργηθεί το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ουάσινγκτον και Μπραζίλια.

«Δημοκρατία ή βαρβαρότητα» από τον Λούλα

Ο Λούλα, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στην πολιτεία του Σάο Πάουλο, παρουσίασε την αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στην «ενίσχυση της δημοκρατίας» και τη «βαρβαρότητα».

Από την πλευρά του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου, βγαίνοντας από το εκλογικό τμήμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δήλωσε ότι θέλει να «απελευθερώσει» τη Βραζιλία και τον βραζιλιάνικο λαό, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «χρειάζεται αλλαγή».

Στους Βραζιλιάνους του εξωτερικού, η εικόνα ήταν διαφορετική από εκείνη στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Λούλα επικράτησε σε περισσότερες χώρες, μεταξύ άλλων στην Κίνα, όπου εξασφάλισε σαφές προβάδισμα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, αντίθετα, σημείωσε πολύ υψηλές επιδόσεις σε χώρες όπως το Ισραήλ και η Ιαπωνία.

Κρίσιμη αναμέτρηση και για το Κογκρέσο

Οι Βραζιλιάνοι ψήφισαν παράλληλα για τη σύνθεση του Κογκρέσου, καθώς στις εκλογές κρίθηκαν και 54 από τις 81 έδρες της Γερουσίας, δηλαδή τα δύο τρίτα του σώματος.

Η σύνθεση του νέου Κογκρέσου θα έχει ιδιαίτερη σημασία για όποιον εκλεγεί πρόεδρος στον δεύτερο γύρο, καθώς θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητές του να προωθήσει το κυβερνητικό του πρόγραμμα.

Η αναμέτρηση της 25ης Οκτωβρίου θα κρίνει πλέον ποιος από τους Φλάβιο Μπολσονάρου και Λούλα θα κυβερνήσει τη μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

protothema.gr