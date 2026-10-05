Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μετά την παραδοχή στην κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 37χρονος Βρετανός που κατηγορείται για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιου του, λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, προσάγεται εκ νέου σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου. Κατά την σημερινή δικάσιμο ο δικηγόρος του τραγικού πατέρα θα αγορεύσει για τα γεγονότα και τον μετριασμό της ποινής.

Η υπόθεση αφορά στον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων, από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι σε δικάσιμο στις 27 Αυγούστου, ο συνήγορος υπεράσπισης του 37χρονου είχε ζητήσει την αναστολή της ποινικής δίωξης του πελάτη του για ανθρωπιστικούς λόγους. Το αίτημα είχε απορριφθεί, με τον Γενικό Εισαγγελέα να αναγνωρίζει την τραγικότητα της υπόθεσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν αναιρεί το γεγονός του θανάτου του τρίχρονου παιδιού.

Ο 37χρονος είχε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του και να διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνα.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ οι αρχικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον Αστυνομικό Σταθμό Πάφου.