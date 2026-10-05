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Η πορεία της κυπριακής αγοράς ακινήτων από το 2010 έως το πρώτο μισό του 2026 αποτελεί ένα ζωντανό οικονομικό χρονικό, σημαδεμένο από τη βαθιά κρίση του 2013, τη μακρά περίοδο στασιμότητας και τη βίαιη, σχεδόν καθολική ανατίμηση τιμών. Με έτος βάσης το 2010, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια αγορά δύο ταχυτήτων. Η κυριότερη τάση της περιόδου είναι η απόλυτη κυριαρχία των διαμερισμάτων έναντι των οικιών.

Ενώ τα διαμερίσματα σε ολόκληρο το νησί δέχθηκαν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, οδηγούμενα από την ξένη επενδυτική δραστηριότητα και τη στροφή των ντόπιων αγοραστών σε πιο ευέλικτες λύσεις, η αγορά των οικιών κινήθηκε με πιο αργούς ρυθμούς. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, οι οικίες χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια απλώς για να προσεγγίσουν τις αξίες του 2010. Το σημείο καμπής εντοπίζεται το 2023, όταν η στεγαστική κρίση και το αυξημένο κατασκευαστικό κόστος πυροδότησαν ένα γενικευμένο ράλι τιμών, το οποίο κορυφώνεται το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (2026 Q2), σύμφωνα με την ανάλυση του Φιλελεύθερου που βασίζεται στα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα.

Ενώ η Λεμεσός και η περιφέρεια (Πάφος, Λάρνακα) ζουν ένα πρωτοφανές επενδυτικό παραλήρημα με τις τιμές των διαμερισμάτων να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, η παραδοσιακή αγορά των οικιών -ειδικά στην πρωτεύουσα- παραμένει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Το σημείο καμπής εντοπίζεται το 2023, όταν η στεγαστική κρίση, το δυσβάσταχτο κατασκευαστικό κόστος και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού άλλαξαν ριζικά την κουλτούρα στέγασης στο νησί. Η ανέγερση σπιτιού έγινε απλησίαστο όνειρο για τους ντόπιους αγοραστές, οι οποίοι στράφηκαν μαζικά στα διαμερίσματα, πυροδοτώντας ένα γενικευμένο ράλι τιμών που κορυφώνεται σήμερα, το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Διαμερίσματα: Ένα εκρηκτικό ράλι

Η κατηγορία των διαμερισμάτων γνώρισε τη μεγαλύτερη μεταβολή, με τις χαμηλότερες τιμές να καταγράφονται τη διετία 2015-2016 και την απογείωση να εδραιώνεται μετά το 2022.

• Λεμεσός: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αγοράς. Από το χαμηλό του δείκτη 74,0 του 2015 που καταγράφει η Κεντρική Τράπεζα, ο δείκτης εκτινάχθηκε στο εντυπωσιακό 154,1 το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για μια ανάπτυξη που ξεπερνά το 108% από το χαμηλότερο σημείο, επιβεβαιώνοντας ότι η Λεμεσός αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης διεθνών εταιρειών και ξένων κεφαλαίων.

• Πάφος: Η μεγαλύτερη έκπληξη της τελευταίας τετραετίας. Ενώ το 2021 βρισκόταν ακόμα στο 71,7, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σκαρφάλωσε στο 136,1. Η Πάφος κατέγραψε ένα άλμα 90% μέσα σε πέντε χρόνια, ακολουθώντας πλέον κατά πόδας το μοντέλο της Λεμεσού λόγω της αυξημένης ζήτησης για παραθαλάσσια ακίνητα.

• Λάρνακα: Σταθερή και ισχυρή άνοδος, με τον δείκτη να διαμορφώνεται στο 122,6 το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η Λάρνακα απορρόφησε μεγάλο μέρος των αγοραστών που αποκλείστηκαν οικονομικά από τη Λεμεσό, ξεπερνώντας αισθητά τα επίπεδα του 2010.

• Λευκωσία: Η πρωτεύουσα κινήθηκε με σαφώς πιο συγκρατημένους ρυθμούς. Κατέγραψε τον δικό της χαμηλό το 2016 (75,0) και χρειάστηκε να φτάσει το 2026 (102,0) για να επιστρέψει, ουσιαστικά, στα επίπεδα προ δεκαεξαετίας.

• Αμμόχωστος: Η επαρχία που δέχθηκε το μεγαλύτερο πλήγμα μετά την κρίση, υποχωρώντας στο 57,4 το 2017 (απώλεια 42,6% της αξίας). Η ανάκαμψη ήταν αργή, φτάνοντας στο 95,4 το δεύτερο τρίμηνο του 2026 παραμένοντας η μόνη επαρχία όπου τα διαμερίσματα είναι ελαφρώς φθηνότερα από το 2010.

Οικίες: Η ήπια ανάκαμψη

Σε αντίθεση με τα διαμερίσματα, η αγορά των οικιών παρουσιάζει μια εικόνα έντονης υστέρησης, αντανακλώντας τη δυσκολία χρηματοδότησης μεγάλων έργων και την αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης για αγορά γης και ανέγερση σπιτιού.

• Λεμεσός & Πάφος: Ακολουθούν σχεδόν παράλληλη πορεία, κλείνοντας ο δείκτης κατοικιών της Κεντρικής το δεύτερο τρίμηνο του 2026 στο 110,0 και 109,8 αντίστοιχα. Αν και βρίσκονται σε θετικό έδαφος σε σχέση με το 2010, η άνοδός τους κρίνεται εξαιρετικά ήπια αν συγκριθεί με την εκτόξευση των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές.

• Αμμόχωστος: Αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα, καθώς είναι η μόνη επαρχία όπου οι οικίες (105,4) κρατούν καλύτερη βάση από τα διαμερίσματα, λόγω της σταθερής ζήτησης για εξοχικές κατοικίες.

• Λάρνακα: Παρά τη γενική άνοδο των τελευταίων ετών, ο δείκτης οικιών βρίσκεται στο 94,9 το δεύτερο τρίμηνο του 2026, πράγμα που σημαίνει ότι ένα σπίτι στη Λάρνακα κοστίζει σήμερα 5,1% λιγότερο από ό,τι το 2010.

• Λευκωσία: Ο «μεγάλος χαμένος» της ανάλυσης. Η αγορά οικιών στην πρωτεύουσα παρέμεινε καθηλωμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο δείκτης βρίσκεται μόλις στο 83,2, καταδεικνύοντας ότι οι τιμές των σπιτιών στη Λευκωσία παραμένουν 16,8% φθηνότερες σε σχέση με το 2010, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά αλλαγή στην κουλτούρα στέγασης των κατοίκων της.