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Εκπαιδευτική πτήση νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητα της Άγκυρας να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στον διεθνή εναέριο χώρο της Μεσογείου, νότια της Κύπρου.

«Εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και για τη διατήρηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προσθέτει ότι «πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εκτεταμένη εκπαιδευτική πτήση, με τη συμμετοχή μαχητικών και αεροσκαφών υποστήριξης της Διοίκησης Πολεμικής Αεροπορίας».

Η ανακοίνωση συνοδεύεται από βίντεο της εκπαιδευτικής πτήσης.

ΚΥΠΕ