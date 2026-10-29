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Η Αστυνομία στο Ισραήλ απέρριψε τις καταγγελίες του Λικούντ, του κόμματος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, περί «κλοπής» των εκλογών από τα αραβικά κόμματα, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς που διατύπωσε η παράταξη.

«Η ημέρα των εκλογών κύλησε με ελάχιστα περιστατικά που να αφορούν την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας, ακόμη και σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις», δήλωσε αστυνομική πηγή σε διάφορα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία —ούτε από την έρευνα ούτε από πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας— που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε η ίδια πηγή.

Τους ισχυρισμούς του κόμματος Λικούντ περί νοθείας απέρριψε την Τετάρτη και αξιωματούχος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής

Τα αραβικά κόμματα εξασφάλισαν 19 έδρες στις εκλογές της Τρίτης, με τη συμμετοχή της αραβικής κοινότητας να φτάνει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν, πριν από τις εκλογές, ότι το Λικούντ σχεδίαζε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα από περιοχές με αραβικό πληθυσμό και να υποστηρίξει ότι οι εκλογές «κλάπηκαν» σε περίπτωση που δεν κέρδιζε ο Νετανιάχου, έχοντας μάλιστα προετοιμάσει εκ των προτέρων σειρά καταγγελιών και ισχυρισμών περί νοθείας.

skai.gr