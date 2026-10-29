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Αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους 5.500 ευρώ βρίσκονται πλέον στην Αλβανία πολίτες που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις οι οποίες καταλήγουν σε βίαια επεισόδια, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχουν εμπλακεί προσωπικά σε πράξεις βίας.

Τα Τίρανα συγκλονίζονται εδώ και μήνες από αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν μετατραπεί σε σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών.

Από τις περιβαλλοντικές διαμαρτυρίες στις φοιτητικές κινητοποιήσεις

Το κίνημα, το οποίο δεν διαθέτει συγκεκριμένη ηγεσία, ξεκίνησε ειρηνικά τον Μάιο με συγκεντρώσεις ενάντια σε έργο κατασκευής πολυτελούς ξενοδοχείου σε φυσικό καταφύγιο, το οποίο υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ.

Στα μέσα Οκτωβρίου, το κίνημα μετασχηματίστηκε σε ένα κύμα φοιτητικών διαμαρτυριών ενάντια στην εικαζόμενη διαφθορά, τις ελλείψεις στο σύστημα υγείας και την έλλειψη προοπτικών για τους νέους στη χώρα των 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τα νέα νομοθετικά μέτρα και τα βαριά πρόστιμα

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα υιοθέτησε νομοθετικά μέτρα που προβλέπουν πρόστιμα έως και 500.000 λεκ (€5.500 ή $6.130) για «όποιον επιλέγει να παραμείνει σε πλήθος» το οποίο διαπράττει πράξεις βίας ή λεηλασίες σε δημόσιο χώρο, ή «αποκρύπτει την ταυτότητά του».

Για σύγκριση, ο μέσος ακαθάριστος μισθός στην Αλβανία ανέρχεται σε €930 τον μήνα.

Παράλληλα, δόθηκε στην αστυνομία η εξουσία να περιορίζει προσωρινά τις συγκεντρώσεις σε ορισμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων κοντά σε εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και σε κυβερνητικούς φορείς, εάν υπάρχει κίνδυνος βίας. Τα μέτρα προβλέπουν επίσης κυρώσεις για τη διαδικτυακή υποκίνηση σε βία και αποζημιώσεις για τις μικρές επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα μέτρα τίθενται σε άμεση ισχύ, αλλά πρέπει να εγκριθούν από το κοινοβούλιο εντός 45 ημερών για να παραμείνουν σε ισχύ.

Έμπνευση από τη Γαλλία και κατηγορίες για ξένη εμπλοκή

Ο Ράμα δήλωσε την Κυριακή ότι εμπνεύστηκε από ένα γαλλικό νομοσχέδιο, το οποίο υπερψηφίστηκε από την Άνω Βουλή της Γαλλίας την Τετάρτη και καθιστά τους διαδηλωτές οικονομικά υπεύθυνους για τις ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στον δρόμο.

Ο Αλβανός Πρωθυπουργός έχει κατηγορήσει επανειλημμένα «ξένους παράγοντες» για τη βία, υποστηρίζοντας ότι τόσο η Ρωσία όσο και το Ιράν κατευθύνουν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ο Ράμα έχει απευθύνει κάλεσμα για «διάλογο».

skai.gr