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Σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και βίαιη επίθεση από έξι ομοεθνείς του έκανε ένας άνδρας πακιστανικής καταγωγής στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, οι δράστες κατέγραψαν την κακοποίησή του σε βίντεο και στη συνέχεια τον έριξαν στα νερά του Θερμαϊκού.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 41χρονου θύματος, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, σε εξωτερικό χώρο κοντά στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στη δυτική πλευρά της πόλης. Ένας 40χρονος μαζί με έναν 34χρονο ομοεθνή του και ακόμη τέσσερα άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, τον ξυλοκόπησαν και τον βίασαν ομαδικά, ενώ ο ένας βιντεοσκοπούσε τις αποτρόπαιες πράξεις τους.

Μάλιστα, το θύμα κατήγγειλε ότι τον μαχαίρωσαν στο χέρι, ενώ αμέσως μετά τον επιβίβασαν σε δίκυκλο, τον μετέφεραν στο κέντρο της πόλης και τον έριξαν στη θάλασσα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Μετά την καταγγελία του 41χρονου, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου κατάφεραν να εντοπίσουν χθες το πρωί, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο εκ των φερόμενων δραστών και να τους περάσουν χειροπέδες. Πρόκειται για δύο άνδρες από το Πακιστάν, 40 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παράβαση των νόμων περί όπλων και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

protothema.gr