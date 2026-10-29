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Τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων και την περαιτέρω αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού θέτει στο επίκεντρο των διεκδικήσεών της η ΣΕΚ, η οποία συμπληρώνει στις 29 Οκτωβρίου 82 χρόνια συνδικαλιστικής δράσης.

Σε ανακοίνωσή της για την επέτειο, η συνδικαλιστική οργάνωση αναφέρεται στις κατακτήσεις της μέχρι σήμερα και παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για την προστασία των εργαζομένων και των συνταξιούχων, με έμφαση στις αποδοχές, στις συντάξεις και στις συνθήκες απασχόλησης.

Κορυφαία προτεραιότητα χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, στην οποία ζητεί να περιληφθούν Ταμεία Προνοίας για όλους, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών και αξιοπρεπών συντάξεων.

Συλλογικές συμβάσεις και κατώτατος μισθός

Στις βασικές επιδιώξεις της ΣΕΚ περιλαμβάνονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και η επέκταση της κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, στο πλαίσιο και του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου.

Παράλληλα, η οργάνωση ζητεί την καθιέρωση ωριαίας απόδοσης του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και την περαιτέρω αύξησή του, καθώς και τη σύνδεση των δημόσιων συμβάσεων με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όπως υποστηρίζει, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ενισχύσουν την προστασία των εργαζομένων και τον υγιή ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στην επαναρύθμιση της Στρατηγικής Απασχόλησης, την οποία χαρακτηρίζει βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Στόχος, σύμφωνα με τη ΣΕΚ, είναι η προστασία της αξιοπρεπούς εργασίας, η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.

ΑΤΑ και φορολογική μεταρρύθμιση

Κάνοντας απολογισμό της δράσης της, η ΣΕΚ ξεχωρίζει την επαναφορά της ΑΤΑ στο 100%, την οποία αποδίδει στους επίμονους αγώνες της ίδιας και του ευρύτερου συνδικαλιστικού κινήματος για πλήρη αποκατάσταση του θεσμού.

Στα επιτεύγματα που καταγράφει συγκαταλέγεται επίσης η ενσωμάτωση θέσεών της στη φορολογική μεταρρύθμιση. Ειδικότερα, αναφέρεται στην αύξηση του αφορολόγητου ποσού, στην αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάκων και στη μη φορολόγηση των Ταμείων Προνοίας, με στόχο τη διασφάλιση του ρόλου τους ως δεύτερου πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών.

Κατά την οργάνωση, οι κατακτήσεις αυτές αναδεικνύουν τη δυνατότητα της οργανωμένης συνδικαλιστικής δράσης να μετατρέπει τεκμηριωμένες θέσεις σε οφέλη για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους.

Αναφορά στην ιστορία και την ανεξαρτησία της

Η ΣΕΚ τιμά στην επετειακή ανακοίνωσή της τους πρωτεργάτες της, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Δημητρίου και ο Χριστόδουλος Μιχαηλίδης, και επαναβεβαιώνει την προσήλωσή της στις αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της δικαιοσύνης.

Υπογραμμίζει, επίσης, την ανεξάρτητη και αυτόνομη εκπροσώπηση των εργαζομένων, μακριά από εξωγενείς παρεμβάσεις. Η ανεξαρτησία αυτή, σημειώνει, αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη έκφραση των εργαζομένων, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και τη συμμετοχή της στον κοινωνικό διάλογο στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τη συμπλήρωση 82 χρόνων, η οργάνωση δηλώνει ότι συνεχίζει τη δράση της με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.