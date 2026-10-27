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Το τέλος Οκτωβρίου σηματοδοτεί και την έναρξη του νέου κύκλου επαφών των κοινωνικών εταίρων, σε σχέση με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Σήμερα Τρίτη πραγματοποιείται πιθανότατα η τελευταία συνεδρία της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, η οποία ασχολείται με το θέμα των Ταμείων Προνοίας, καθότι μεθαύριο Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, η συζήτηση μεταφέρεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, δηλαδή σε επίπεδο ηγεσίας συντεχνιών-εργοδοτών.

Επενδυτικό πλαίσιο

Ειδικότερα, χθες η συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος αναλώθηκε ως επί το πλείστο στο κομμάτι που αφορά την Αρχή, η οποία θα είναι αρμόδια για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Φ», στη συνεδρία παρέστησαν δύο Καναδοί εμπειρογνώμονες από το ILO (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) οι οποίοι έθιξαν ακροθιγώς ορισμένες παραμέτρους γύρω από τις οποίες θα πρέπει να δημιουργηθεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να καθοριστεί η δομή της αρμόδιας Αρχής. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη κατά πόσο οι εμπειρογνώμονες αυτοί έχουν λάβει εντολή από την κυβέρνηση να σχεδιάσουν το εν λόγω πλαίσιο, ποιοι θα είναι στην περίπτωση αυτή οι όροι εντολής τους και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα.

Ως εκ τούτου, οι κοινωνικοί εταίροι θα αναμένουν ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο κομμάτι και για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν.

Πέραν αυτού, το μεγάλο ζήτημα των Ταμείων Προνοίας θα βρεθεί από την Πέμπτη και πάλι στο προσκήνιο, οπότε και έχει προγραμματιστεί η πρώτη συζήτηση σε επίπεδο Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Σήμερα, η αρμόδια Τεχνική Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει τη συζήτηση γύρω από το πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα και η συζήτηση θα συνεχιστεί ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθείς τις 9 Νοεμβρίου ένεκα του γεγονότος ότι στις Νοεμβρίου ο υπουργός Εργασίας θα απουσιάζει στο εξωτερικό. Όπως πληροφορούμαστε, από εδώ και πέρα, έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιείται μια συνεδρία τη βδομάδα, αφού οι κοινωνικοί εταίροι δήλωσαν κώλυμα στην πραγματοποίηση δύο συνεδριάσεων τη βδομάδα.

Κοινωνική πολιτική

Στο μεταξύ, περισσότερο ως κοινωνική πολιτική παρά ως συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση μοιάζει η προσπάθεια που γίνεται αναφορικά με το κομμάτι των Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανέφερε χθες ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου Δημήτρης Γεωργιάδης. Μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης πεπραγμένων του Συμβουλίου για το 2025, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η προσπάθεια που γίνεται σήμερα είναι να ενισχυθούν κυρίως οι χαμηλές συντάξεις. «Είναι μεν μέρος μιας μεταρρύθμισης, αλλά περισσότερο μοιάζει με κοινωνική πολιτική, η οποία δεν θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα του συνταξιοδοτικού», τόνισε με έμφαση ο Δημήτρης Γεωργιάδης.

Αναφερόμενος μάλιστα στις εξελίξεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα στον δυτικό κόσμο, σημείωσε ότι «η επάρκεια, διασφαλίζεται με το να έχεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ίσως και τέταρτο πυλώνα». Και πρόσθεσε: «Η μεγάλη μας αδυναμία είναι ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας, ώστε ν’ αρχίσουν πλέον τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία και η ιδιωτική ασφάλιση να διευρύνονται». Ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να έχουμε ένα καλό θεσμικό εποπτικό πλαίσιο.

«Έσπασαν» τα Ταμεία και τα έτρωγαν

Ο Δημήτρης Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συνέχεια σε συγκεκριμένες λανθασμένες πρακτικές, καθώς και σε εισηγήσεις για την βελτίωση του κλάδου. Ενδεικτικά, επισήμανε ότι «υπάρχουν διάφορα κενά στις νομοθεσίες και αντί να ενθαρρύνουν τη μηνιαία σταδιακή εκταμίευση των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, βλέπουμε να ενθαρρύνεται η πρακτική λήψης του εφάπαξ ποσού τη μέρα που αφυπηρετεί κάποιος. Ακόμα χειρότερα είναι το γεγονός ότι όταν κάποιος αλλάξει εργασία μεταφέρει και το ταμείο προνοίας μαζί του».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας χαιρέτισε το γεγονός ότι σιγά σιγά άρχισε ο θεσμός των πολύ-επιχειρησιακών ταμείων, το οποίο απαντά εν μέρει στο πρόβλημα, όπως είπε. «Αυτά τα μικρά – μικρά βήματα πρέπει να γίνουν και αυτή θα πρέπει να είναι η μεταρρύθμιση», υπογράμμισε.

Ο κ. Γεωργιάδης διερωτήθηκε: «Αν οι Ευρωπαίοι που έχουν τριπλάσια αποθεματικά από εμάς και τριπλάσιες αποταμιεύσεις για αυτά τα θέματα ανησυχούν, τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Απορούσε και η Τρόικα το 2014 και 2015 γιατί η κατανάλωση στην Κύπρο ήταν ψηλή. Ο λόγος που ήταν υψηλή ήταν γιατί έσπασαν όλοι τα ταμεία προνοίας και έτρωγαν τις αποταμιεύσεις τους, κάτι που θα το πληρώσουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.