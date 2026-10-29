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Ζημιές 5,8 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε την Πέμπτη η Volkswagen, έναντι ζημιών 1,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς ο έντονος ανταγωνισμός στην Κίνα, οι απομειώσεις και το κόστος αναδιάρθρωσης επιβαρύνουν τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 6,3%, στα 75,3 δισ. ευρώ, ενώ οι παραδόσεις οχημάτων μειώθηκαν κατά 14,3% παγκοσμίως. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η κάμψη στην κινεζική αγορά, όπου οι παραδόσεις κατέγραψαν πτώση σχεδόν 40%.

Η Volkswagen, όπως και άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα το κόστος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, την υποχώρηση της ζήτησης και τον ισχυρό ανταγωνισμό στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων του κόσμου.

Αναδιάρθρωση €31 δισ. και περικοπές θέσεων εργασίας

Ο όμιλος σχεδιάζει να περικόψει 120.000 θέσεις εργασίας έως το 2030, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού του κόστους. Την Πέμπτη γνωστοποίησε ότι το κόστος της αναδιάρθρωσης θα ανέλθει σε 31 δισ. ευρώ.

«Αυτό που προέχει τώρα είναι η ταχεία και συνεπής υλοποίηση», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Volkswagen, Άρνο Άντλιτς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των σχεδιασμών.

«Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο· πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά», πρόσθεσε.

Η επιβάρυνση από την Porsche

Ο όμιλος, που περιλαμβάνει δέκα μάρκες οχημάτων, μεταξύ των οποίων οι Audi, Seat και Skoda, είχε προειδοποιήσει τον περασμένο μήνα για πλήγμα 10 δισ. ευρώ στα ετήσια κέρδη του.

Η επιβάρυνση συνδέεται κυρίως με απομείωση της αξίας της συμμετοχής του στην Porsche, η οποία αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στην κινεζική αγορά.

Σύμφωνα με τη Volkswagen, χωρίς τις απομειώσεις και το κόστος αναδιάρθρωσης που επιβάρυναν το τρίμηνο κατά συνολικά 8 δισ. ευρώ, το περιθώριο κέρδους θα διαμορφωνόταν στο 3,8%.

Ο Άντλιτς χαρακτήρισε το επίπεδο αυτό ανεπαρκές σε μακροπρόθεσμη βάση, προειδοποιώντας ότι διακυβεύεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων. «Δεν διαθέτουμε πλέον απεριόριστο χρόνο», σημείωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ