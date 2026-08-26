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Περίπου 25.000 θέσεις εργασίας στη Γερμανία ενδέχεται να επηρεαστούν από το νέο σχέδιο περικοπών που εξετάζει η Volkswagen, καθώς ο γερμανικός όμιλος επιδιώκει να μειώσει δραστικά το κόστος του εν μέσω της κρίσης που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, δήλωσε την Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέλευσης εργαζομένων στην έδρα της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ, ότι περίπου οι μισές από τις έως και 50.000 πρόσθετες περικοπές θέσεων εργασίας που εξετάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να αφορούν τη Γερμανία. Οι νέες περικοπές έρχονται επιπλέον περίπου 50.000 θέσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στον όμιλο.

Η προσπάθεια της διοίκησης να εξασφαλίσει τη στήριξη των εργαζομένων για τη νέα φάση αναδιάρθρωσης συνάντησε, ωστόσο, έντονες αντιδράσεις, με την ομιλία του Μπλούμε ενώπιον περίπου 10.000 εργαζομένων να διακόπτεται επανειλημμένα από αποδοκιμασίες και σφυρίγματα.

«Με βάση τα σημερινά δεδομένα, περίπου το ήμισυ των αναγκών προσαρμογής αφορά τη Γερμανία και το άλλο μισό το εξωτερικό, σε συνολικά περίπου 170 εταιρείες», ανέφερε ο Μπλούμε, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Η Volkswagen σχεδιάζει να συνεχίσει να βασίζεται, όσο αυτό είναι δυνατό, σε εθελούσιες αποχωρήσεις, συνταξιοδοτήσεις, συναινετικούς διακανονισμούς, φυσική μείωση του προσωπικού και περιοριστική πολιτική προσλήψεων.

«Θα καθορίσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα σε συνεννόηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων», δήλωσε ο επικεφαλής του ομίλου.

Στον αέρα το μέλλον τεσσάρων εργοστασίων

Την ίδια ώρα, παραμένει η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον σειράς μονάδων της Volkswagen στη Γερμανία. Ο Μπλούμε παραδέχθηκε ότι τα εργοστάσια στο Έμντεν, το Ανόβερο, το Τσβίκαου και το Νέκαρζουλμ δεν έχουν ακόμη εξασφαλισμένες βιώσιμες προοπτικές παραγωγής για τη δεκαετία του 2030.

Υπογράμμισε, πάντως, ότι το κλείσιμο εργοστασίων θα αποτελεί την έσχατη λύση, χαρακτηρίζοντάς το παράλληλα την ακριβότερη επιλογή για τον όμιλο.

Η διοίκηση επιδιώκει μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες να διαμορφώσει πιο σταθερές προοπτικές για τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό πίεση, την ώρα που οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αντιδρούν έντονα στο ενδεχόμενο αναγκαστικών απολύσεων και λουκέτων.

Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρό ανταγωνισμό από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, υψηλότερο κόστος λόγω των αμερικανικών δασμών και ασθενέστερη ζήτηση στην Ευρώπη, ενώ ο Μπλούμε έχει επισημάνει ότι τα γενικά λειτουργικά κόστη του ομίλου παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από εκείνα βασικών ανταγωνιστών.

Η συνέλευση στο Βόλφσμπουργκ ήταν η πρώτη από εννέα συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί στις βασικές εγκαταστάσεις του ομίλου στη Γερμανία, καθώς η διοίκηση επιχειρεί να παρουσιάσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στους εργαζομένους.

protothema.gr