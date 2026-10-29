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Παραπλανητικές διαδικτυακές διαφημίσεις, ψευδείς επενδυτικές συστάσεις και περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο εκστρατείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για την προστασία των επενδυτών. Οι δράσεις ενημέρωσης συνεχίζονται με εκπαιδευτικές διαλέξεις στα σχολεία έως τον Δεκέμβριο του 2026, ενώ προγραμματίζονται παρουσιάσεις και σε πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η ΕΚΚ συμμετείχε για όγδοη συνεχή χρονιά στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή, πρωτοβουλία του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), με στόχο την αναγνώριση επενδυτικών κινδύνων και προειδοποιητικών ενδείξεων απάτης.

Κεντρικά μηνύματα της εκστρατείας ήταν η ενημέρωση πριν από κάθε επενδυτική απόφαση, η αξιολόγηση των διαθέσιμων επιλογών και η επαλήθευση της αξιοπιστίας των παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών.

Έμφαση στις νέες μορφές ψηφιακής εξαπάτησης

Η φετινή εκστρατεία επικεντρώθηκε σε πρακτικές εξαπάτησης μέσω διαδικτύου, με ιδιαίτερη αναφορά στις παραπλανητικές διαφημίσεις, στις ψευδείς συστάσεις και στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου.

Τα μηνύματα προβλήθηκαν μέσα από καθημερινές στοχευμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΚΚ και συμμετοχές σε τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές. Η Επιτροπή κάλεσε επίσης τις εποπτευόμενες οντότητες να συμβάλουν στη διάδοσή τους.

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν το Smart Investor Booklet, με τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας, και ο Οδηγός Επενδυτών «Γνώση, Προστασία και Ασφαλέστερες Επενδυτικές Αποφάσεις». Οι δύο εκδόσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος χρηματοοικονομικής επιμόρφωσης της ΕΚΚ.

Διαλέξεις στα σχολεία μέχρι τον Δεκέμβριο

Οι σχολικές διαλέξεις του έκτου κύκλου της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχιστούν μέχρι τον Δεκέμβριο, επεκτείνοντας τις δράσεις πέρα από την Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή.

Απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών. Για τις παρουσιάσεις δημιουργήθηκε νέο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο σε κάθε βαθμίδα, καθώς και συνοδευτικός οδηγός για τους παρουσιαστές.

Μέσα από πρακτικά παραδείγματα, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποκτήσουν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις, να αναγνωρίζουν επενδυτικούς κινδύνους και πιθανές απάτες και να αξιολογούν κριτικά τις πληροφορίες και τις επενδυτικές προτάσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Στους προηγούμενους πέντε κύκλους, λειτουργοί της Επιτροπής επισκέφθηκαν 88 σχολεία και περισσότερους από 3.400 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο.

Καρατζιάς: Οι απάτες γίνονται πιο δύσκολα αναγνωρίσιμες

«Οι επενδυτικές απάτες γίνονται ολοένα πιο σύνθετες και δύσκολα αναγνωρίσιμες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Καρατζιάς, τονίζοντας ότι η προστασία του επενδυτικού κοινού απαιτεί συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση, παράλληλα με την αποτελεσματική εποπτεία.

Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των πολιτών να αναγνωρίζουν κινδύνους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, με συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση της νέας γενιάς.

Οι δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό. Η ΕΚΚ συμμετέχει επίσης στο έργο της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ).

Το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό, περιλαμβανομένων των νέων εκδόσεων για την εκστρατεία του 2026, διατίθεται στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης της ΕΚΚ.