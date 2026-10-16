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Συνολικό διοικητικό πρόστιμο €100.000 στην Titanedge Securities Ltd επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), διαπιστώνοντας παραβάσεις που αφορούν την πληροφόρηση πελατών, την παροχή επενδυτικών συμβουλών χωρίς σχετική άδεια και τις διαδικασίες συμμόρφωσης της εταιρείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΚ στις 16 Οκτωβρίου, οι παραβάσεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 διαπράχθηκαν την περίοδο 2023-2024.

Πώς κατανέμεται το πρόστιμο

Το Συμβούλιο της ΕΚΚ επέβαλε στην Κυπριακή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών τρία επιμέρους πρόστιμα:

€40.000 για την πληροφόρηση πελατών και δυνητικών πελατών. Η εταιρεία δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες που απηύθυνε μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, κατά παράβαση του άρθρου 25(3)(α).

Η εταιρεία δεν διασφάλιζε ότι όλες οι πληροφορίες που απηύθυνε μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων, ήταν ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, κατά παράβαση του άρθρου 25(3)(α). €30.000 για παροχή επενδυτικών συμβουλών χωρίς σχετική άδεια. Σύμφωνα με την ΕΚΚ, η εταιρεία παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ως τακτική ενασχόληση, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή, κατά παράβαση του άρθρου 5(1).

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, η εταιρεία παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ως τακτική ενασχόληση, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την Επιτροπή, κατά παράβαση του άρθρου 5(1). €30.000 για ελλείψεις στις πολιτικές και διαδικασίες συμμόρφωσης. Η εταιρεία δεν εφάρμοζε κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις του Νόμου. Η διαπίστωση αφορά παράβαση του άρθρου 22(1), σε σχέση με τον όρο αδειοδότησης του άρθρου 17(2), όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 22(2)(α) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

Τα κριτήρια για την επιβολή της κύρωσης

Κατά τον καθορισμό του προστίμου, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη τη σημασία της εφαρμογής κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών από τις επενδυτικές εταιρείες, καθώς και την ανάγκη προστασίας του επενδυτικού κοινού και των πελατών τους.

Η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στους επενδυτές πρέπει να τους επιτρέπει να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Συνυπολόγισε επίσης ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Titanedge Securities δεν διασφάλισε την προστασία των συμφερόντων των πελατών της, καθώς και την υποχρέωση της εταιρείας να δραστηριοποιείται εντός των ορίων της άδειας λειτουργίας της.