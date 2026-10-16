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Στο 5,2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις κατηγορίες κατανάλωσης να καταγράφονται στις μεταφορές, στην εστίαση και τα καταλύματα, καθώς και στη στέγαση και τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας. Στην οικονομική κατηγορία της ενέργειας, η ετήσια αύξηση έφτασε το 20,2%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Παρά την άνοδο σε ετήσια βάση, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) μειώθηκε κατά 0,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2026. Για το εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 3,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις και μειώσεις

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσίασαν οι ακόλουθες κατηγορίες:

Μεταφορές: 13,3%.

Εστιατόρια και υπηρεσίες παροχής καταλύματος: 11,2%.

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα: 9,5%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην ένδυση και υπόδηση, κατά 10,4%, και στην ενημέρωση και επικοινωνία, κατά 0,9%.

Τι άλλαξε σε σχέση με τον Αύγουστο

Σε μηνιαία βάση, η κατηγορία στέγασης, ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων παρουσίασε αύξηση 3,3%. Ακολούθησαν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες με 1,5% και τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά με 1,3%.

Μειώσεις καταγράφηκαν στα εστιατόρια και τις υπηρεσίες παροχής καταλύματος, κατά 3,3%, καθώς και στις μεταφορές, κατά 2%.

Στην ανάλυση ανά οικονομική κατηγορία, η ενέργεια παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή τόσο σε ετήσια όσο και σε μηνιαία βάση, με αύξηση 20,2% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025 και 5% έναντι του Αυγούστου του 2026.