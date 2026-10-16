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Μειωμένος κατά 10,4%, στις €628.470, είναι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για το 2027, παρά τις αυξημένες αρμοδιότητες και τον μεγαλύτερο όγκο εργασίας του. Παρουσιάζοντας τα στοιχεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών την Παρασκευή, η Έφορος, Στέλλα Μιχαηλίδου, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης και αξιοποίησης περισσότερων ευρωπαϊκών εργαλείων στήριξης της οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός είναι χαμηλότερος κατά €72.705 σε σύγκριση με τις €701.175 του 2026. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η κ. Μιχαηλίδου, δεν περιλαμβάνει τις πιστώσεις για τις πέντε νέες μόνιμες θέσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2026.

Η μείωση των δαπανών προσωπικού, επομένως, δεν αντανακλά περιορισμό των αναγκών στελέχωσης, ενώ οι πραγματικές χρηματοδοτικές ανάγκες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όταν πληρωθούν οι θέσεις.

Έως τις αρχές του 2028 η ολοκλήρωση των προσλήψεων

Απαντώντας στον προεδρεύοντα της Επιτροπής, βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, η Έφορος εκτίμησε ότι έως τις αρχές του 2028 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αφορούν τον προϋπολογισμό και την πρόσληψη των πέντε λειτουργών.

Το Γραφείο λειτουργεί σήμερα με δύο έμπειρους λειτουργούς, δύο που προσλήφθηκαν πέρυσι και ακόμη έναν αποσπασμένο, ο οποίος ασκεί κυρίως διοικητικά καθήκοντα.

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΕΛΑΜ Ανδρέα Χαραλάμπους κατά πόσο οι πέντε πρόσθετες θέσεις επαρκούν, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι, βάσει του οργανογράμματος, ο αριθμός των λειτουργών θα πρέπει σταδιακά να ξεπεράσει τους 20.

Η ίδια υπενθύμισε ότι το Γραφείο λειτουργεί από το 2001 και για περισσότερες από δύο δεκαετίες στηρίχθηκε σε αποσπάσεις και άλλες μορφές στελέχωσης, χωρίς επαρκώς ανεπτυγμένη μόνιμη οργανική δομή. Οι πρώτες τρεις μόνιμες θέσεις πληρώθηκαν μόλις το 2024 και το 2025, με πρωτοβουλία του Γραφείου.

Χαρακτήρισε την έγκριση των πέντε επιπρόσθετων θέσεων σημαντικό βήμα για τη θεσμική ενδυνάμωση και την οργανωτική αυτοτέλεια της υπηρεσίας. Τόνισε επίσης ότι η πλήρωσή τους είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και τη μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης, καθώς και για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στόχος η αξιοποίηση εργαλείων πέραν των de minimis

Η Έφορος υπογράμμισε ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί, πέρα από υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της ΕΕ, εργαλείο οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Όπως εξήγησε, η σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων μπορεί να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την έρευνα, την ενέργεια, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την περιφερειακή και κοινωνική ανάπτυξη.

«Ο στόχος είναι να αξιοποιήσουμε εργαλεία πέραν των de minimis, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο θα συνεχίσει την ενημέρωση και την καθοδήγηση των αρμόδιων αρχών, ενθαρρύνοντας τη χρήση των απαλλακτικών κανονισμών, των κατευθυντήριων γραμμών και των προσωρινών πλαισίων για στοχευμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

«Στόχος μας οι ευρωπαϊκοί κανόνες να αντιμετωπίζονται όχι ως εμπόδιο, αλλά ως πλαίσιο δυνατοτήτων», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου.

Οι προτεραιότητες για το 2027

Στις προτεραιότητες του Γραφείου για το επόμενο έτος περιλαμβάνονται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, η ολοκλήρωση της οργανωτικής ανάπτυξης, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και η στενότερη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Έφορος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν συστηματικές προσπάθειες αναβάθμισης του θεσμού και ενίσχυσης της τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε δίκτυο 50 λειτουργών ως σημείων επαφής στις αρμόδιες αρχές, με στόχο την καλύτερη διάχυση της γνώσης.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Μάριος Πελεκάνος σχολίασε ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν συνάδει με την προσφορά του Γραφείου και υποστήριξε ότι πρέπει να ενθαρρύνονται οι συμβατές κρατικές ενισχύσεις.

ΚΥΠΕ