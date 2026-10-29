Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέες δυνατότητες συνεργασίας στον τουρισμό, την τεχνολογία, την πράσινη ενέργεια και το εμπόριο διερεύνησαν εκπρόσωποι επιχειρήσεων, τοπικών αρχών και θεσμικών φορέων Κύπρου και Κίνας, σε επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου στο ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών αρχών των δύο χωρών. Το πρόγραμμα περιλάμβανε στοχευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις (B2B), καθώς και την προγραμματισμένη υπογραφή συμφωνίας στον τουριστικό τομέα.

Το Επιχειρηματικό Φόρουμ και Φόρουμ Διαπεριφερειακών Ανταλλαγών και Συνεργασίας Κύπρου–Κίνας διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο και τον Κυπρο-Κινεζικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο.

Από τον διάλογο σε συγκεκριμένες συνεργασίες

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, υπογράμμισε την ανάγκη οι σχέσεις των δύο χωρών να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με οφέλη για τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες τους.

Όπως ανέφερε, οι διαχρονικοί δεσμοί Κύπρου και Κίνας, που στηρίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη, καθώς και η στρατηγική εταιρική τους σχέση, δημιουργούν προϋποθέσεις για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που προσφέρει η κινεζική οικονομία στις κυπριακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιομηχανικής παραγωγής. Παράλληλα, παρουσίασε ως πλεονεκτήματα της Κύπρου την ιδιότητα του κράτους μέλους της ΕΕ, τη γεωγραφική θέση, το επιχειρηματικό περιβάλλον, το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και τις επαγγελματικές υπηρεσίες.

Έμφαση έδωσε και στη συνεργασία τοπικών αρχών, θεσμικών φορέων και επιχειρηματικών οργανισμών, σημειώνοντας ότι ο διάλογος πρέπει να οδηγεί σε ουσιαστικές και βιώσιμες συνεργασίες.

Τουριστική συμφωνία στο πρόγραμμα του φόρουμ

Ως παράδειγμα των δυνατοτήτων στον τουρισμό, ο κ. Ρουσουνίδης αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ της Top Kinisis και της Zhejiang Overseas (Ningbo) International Travel Service Co., Ltd. Η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο του φόρουμ.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ επαναβεβαίωσε επίσης τη δέσμευση του Επιμελητηρίου για στήριξη της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων, προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων και ενίσχυση της απευθείας επιχειρηματικής δικτύωσης.

Εμπόριο, τεχνολογία και αδελφοποιήσεις πόλεων

Ο πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, Yang Yundong, επικεντρώθηκε στην πρακτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με αναφορές στις αδελφοποιήσεις πόλεων, τον τουρισμό και τις νέες τεχνολογίες. Παρουσίασε επίσης την Κύπρο ως γέφυρα μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κυριάκος Ιορδάνου, υπογράμμισε τη σημασία των διμερών εμπορικών σχέσεων και τις προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων, αναδεικνύοντας τη θέση της Κύπρου ως πύλης προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Κυπρο-Κινεζικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου, Θεόδωρος Παρπέρης, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων και στις δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας, αξιοποιώντας τη γεωγραφική θέση της Κύπρου.

Οι προτάσεις των κινεζικών πόλεων

Από κινεζικής πλευράς τοποθετήθηκαν ο Wang Rong, γενικός διευθυντής της Μόνιμης Επιτροπής του Δημοτικού Λαϊκού Κογκρέσου της Yancheng, ο Yan Xiaoping, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στον Δήμο Dazhou, και ο Jiao Shuanglin, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ningbo.

Οι εκπρόσωποι των κινεζικών πόλεων παρουσίασαν τις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιοχών τους, εστιάζοντας στην πράσινη ενέργεια, την ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή καινοτομία, τη βιομηχανία, τη γεωργία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, ανέδειξαν τις προοπτικές ενίσχυσης των διαπεριφερειακών συνεργασιών.

Ναυτιλία, εκπαίδευση και έξυπνες πόλεις

Στις εργασίες συμμετείχαν με παρεμβάσεις ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος, ο διευθύνων σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, και ο αντιδήμαρχος Αμαθούντας, Μαρίνος Κυριάκου.

Οι εκπρόσωποι της κυπριακής πλευράς παρουσίασαν δυνατότητες συνεργασίας στη ναυτιλία, την εκπαίδευση, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις έξυπνες πόλεις, καθώς και στον τουρισμό και την πράσινη ενέργεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών αρχών, στον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, στην αξιοποίηση της καινοτομίας και των κέντρων αριστείας και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επισημάνθηκε επίσης η σημασία συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Το φόρουμ ολοκληρώθηκε με επιχειρηματικές συναντήσεις, στις οποίες κυπριακές και κινεζικές εταιρείες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν απευθείας επαφές και να εξετάσουν εμπορικές και επενδυτικές προοπτικές.