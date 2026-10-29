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Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ενδεχόμενη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας βρίσκονται Ρωσία και ΗΠΑ, με αντικείμενο την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών για την ηλεκτροδότηση κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Πέμπτη το ρωσικό πρακτορείο RIA, στις συνομιλίες συμμετέχει η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, ο διευθύνων σύμβουλος της Rosatom, Αλεξέι Λιχάτσοφ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν διάφορους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν στον κλάδο της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.

Ένας από αυτούς αφορά την ανάπτυξη πυρηνικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κέντρων δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η πιθανή συνεργασία θα αφορά τον κλάδο της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, έναν τομέα στον οποίο η Ρωσία δραστηριοποιείται και μέσω έργων της Rosatom στο εξωτερικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ούτε έχει ανακοινωθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

ΑΠΕ-ΜΠΕ