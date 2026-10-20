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Καθυστέρηση ενός έτους στην ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας, με το χρονοδιάγραμμα να μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2031. Την ίδια ώρα, το συνολικό κόστος του έργου αναμένεται να ξεπεράσει τα €1,9 δισ., χωρίς να μπορεί επί του παρόντος να προσδιοριστεί το τελικό ποσό.

Ενημερώνοντας την κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ, Πολύβιος Λεμονάρης, ανέφερε ότι η Αρχή παρέλαβε, μέσω του φορέα υλοποίησης, επιστολή από την εταιρεία Nexans, με την οποία γνωστοποιείται καθυστέρηση ενός έτους στην ολοκλήρωση του έργου.

Όπως εξήγησε, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό, η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η ηλέκτρισή της προβλέπονταν για την 1η Ιανουαρίου 2030. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση, η ημερομηνία μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2031.

Παράλληλα, ο κ. Λεμονάρης εξέφρασε αβεβαιότητα ως προς το τελικό κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι θα ξεπεράσει τον αρχικό υπολογισμό των €1,9 δισ. δεν φαίνεται να επαρκεί. Όπως είπε είναι άγνωστο «Χ» το συνολικό κόστος.

«Έχουμε έναν χρόνο καθυστέρηση. Τα δεδομένα για τη διασύνδεση δείχνουν πως τα €1,9 δισ. δεν είναι αρκετά. Το πού θα φτάσει το κόστος δεν μπορεί να το υπολογίσει η ΡΑΕΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο 60% οι θαλάσσιες έρευνες – Δαπανήθηκαν €45 εκατ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΡΑΕΚ, καθοριστικός παράγοντας για τον προσδιορισμό του τελικού κόστους είναι η ολοκλήρωση των θαλάσσιων ερευνών στον βυθό, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Όπως ενημέρωσε την Επιτροπή, μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το 60% των θαλάσσιων ερευνών, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί €45 εκατ., ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν ακόμη περίπου έξι μήνες για την ολοκλήρωση του υπόλοιπου 40%.

Η ολοκλήρωση των ερευνών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αποτελέσματά τους συνδέονται άμεσα με το τελικό κόστος κατασκευής και πόντισης του υποθαλάσσιου καλωδίου.

Σε ό,τι αφορά την πρόοδο των κατασκευαστικών εργασιών, ο κ. Λεμονάρης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή καλωδίων για δύο τμήματα, μήκους 170 και 280 χιλιομέτρων αντίστοιχα. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές δοκιμές σε μεγάλα θαλάσσια βάθη στην Ιταλία.

Σταθερή απόδοση 8,3% για 17 χρόνια

Αναφερόμενος στο οικονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του έργου, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ εξήγησε ότι η προβλεπόμενη απόδοση για τον διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα ανέρχεται στο 8,3% για τα πρώτα 17 χρόνια, ενώ για τα επόμενα 17 χρόνια θα περιοριστεί στο 4,6%.

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί τον φορέα υλοποίησης του έργου, δεν έχει υποβάλει μέχρι σήμερα μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει η ηλεκτρική διασύνδεση στην αγορά ηλεκτρισμού.

Τερματισμός έργου

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Λεμονάρης ανέφερε ότι, σε περίπτωση τερματισμού του έργου, είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε λόγω υπαιτιότητας του φορέα υλοποίησης είτε εξαιτίας γεωπολιτικού κινδύνου, το κόστος της ζημιάς θα κατανεμηθεί μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Είπε, επίσης πως ο χρόνος ζωής της ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι 50 χρόνια.

Χωρίς απάντηση η επιστολή για τη συμφωνία ΑΔΜΗΕ–Meridiam

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΡΑΕΚ αναφέρθηκε και στην εκκρεμότητα που αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam, η οποία σχετίζεται με ενδεχόμενη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου.

Όπως ανέφερε, οι ρυθμιστικές αρχές Κύπρου και Ελλάδας απέστειλαν από τον περασμένο Αύγουστο κοινή επιστολή προς τον φορέα υλοποίησης, ζητώντας ενημέρωση και διευκρινίσεις σχετικά με την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί απάντηση στην επιστολή, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ζήτημα να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Εξελίξεις με Ισραήλ

Αναφερόμενος για το ζήτημα του Ισραήλ, είπε, πως υποβλήθηκε σχετικό αίτημα για επένδυση και στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο μερών. Όπως είπε, θα εξεταστεί η πληρότητα του φακέλου και σε δεύτερη φάση θα γίνει αξιολόγηση.