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Πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών για ακυρωμένες πτήσεις με κράτηση μέσω μεσαζόντων, ευκολότερη υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης και δωρεάν αεροπορικό ταξίδι για αναγκαίους συνοδούς ατόμων με αναπηρία προβλέπουν οι νέοι κανόνες που ενέκρινε την Τρίτη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ολομέλεια στο Στρασβούργο ενέκρινε τη νομοθεσία με 652 ψήφους υπέρ, δύο κατά και οκτώ αποχές. Εκκρεμεί η επίσημη έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ, ενώ η εφαρμογή των κανόνων προβλέπεται να αρχίσει στις 23 Οκτωβρίου 2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αλλαγές αποσκοπούν στην καλύτερη ενημέρωση και προστασία των επιβατών όταν διαταράσσεται το ταξίδι τους, είτε μετακινούνται αεροπορικώς, σιδηροδρομικώς, οδικώς είτε διά θαλάσσης.

Επιστροφή και των τελών διαμεσολάβησης

Οι νέοι κανόνες διευκρινίζουν τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων για ακυρωμένες πτήσεις των οποίων η κράτηση έγινε μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου ή διαδικτυακής πλατφόρμας.

Οι επιβάτες θα δικαιούνται επιστροφή ολόκληρου του ποσού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών διαμεσολάβησης, εντός 14 ημερών.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να επιστρέφουν τα χρήματα στους μεσάζοντες μέσα σε επτά ημέρες. Οι μεσάζοντες θα έχουν στη συνέχεια άλλες επτά ημέρες για να αποδώσουν τα ποσά στους επιβάτες.

Παράλληλα, τα πρακτορεία και οι πλατφόρμες θα υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ταξιδιώτες κατά την κράτηση για τους όρους που διέπουν την επιστροφή χρημάτων.

Κοινά έντυπα για επιστροφές και αποζημιώσεις

Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση κοινών ευρωπαϊκών εντύπων για αιτήματα επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης, ώστε να διευκολύνεται η υποβολή τους.

Τα έντυπα θα διατίθενται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιβάτες θα μπορούν, εναλλακτικά, να χρησιμοποιούν ισοδύναμα έντυπα των εταιρειών μεταφορών.

Δωρεάν συνοδοί και στις αεροπορικές μεταφορές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Όταν η παρουσία συνοδού είναι απαραίτητη, ο συνοδός θα μπορεί να ταξιδεύει δωρεάν και αεροπορικώς, όπως ήδη ισχύει σε άλλα μέσα μεταφοράς.

Ενισχύονται επίσης οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών που εποπτεύουν την εφαρμογή της νομοθεσίας. Θα μπορούν να πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη καταγγελία επιβάτη.

Προστασία χωρίς προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Ο εισηγητής της νομοθεσίας, Ιταλός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών Ματέο Ρίτσι, δήλωσε ότι οι αλλαγές θα ενισχύσουν την προστασία των ταξιδιωτών και την τήρηση των υποχρεώσεων των εταιρειών, χωρίς οι επιβάτες να χρειάζεται να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Δίνουμε προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών μας έναντι των κερδών των αεροπορικών εταιρειών», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ενισχυμένη προστασία όσων αγοράζουν εισιτήρια μέσω μεσαζόντων και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Μετά την επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο, οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά στοιχεία, περίπου 13 δισεκατομμύρια επιβάτες καλύπτονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών. Ο αριθμός αναμένεται να φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια έως το 2030 και σχεδόν τα 20 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Πηγή: ΚΥΠΕ