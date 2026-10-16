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Με δεύτερη αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες, η Άγκυρα στέλνει νέο μήνυμα ενόψει της προγραμματισμένης επανέναρξης των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης.

Και οι δύο τουρκικές αναγγελίες αφορούν περιοχές από τις οποίες θα περάσει το καλώδιο και όπου το πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να πραγματοποιήσει τις σχετικές έρευνες.

Λίγες ώρες μετά την προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής περιοχής ευθύνης και της αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, με αφορμή την ελληνική αναγγελία για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης ΕΥΝΟΜΙΑ, η Τουρκία επανέρχεται, επιχειρώντας να παρέμβει σε ένα σημαντικό έργο, αυτό του East to Med Corridor (EMC), του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η νέα τουρκική NAVTEX:

Η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για την αναγγελία εργασιών του πλοίου S/V KOBI RUEGG εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, οι οποίες αφορούν γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC).

Η Τουρκία, λίγο αργότερα, εξέδωσε αντι NAVTEX με την οποία δηλώνει ότι οι έρευνες αφορούν περιοχή της «τουρκικής υφαλοκρηπίδας», τα εξωτερικά όρια της οποίας έχουν κοινοποιηθεί στα Ηνωμένα Έθνη με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο σταθμός της Λάρνακας που εξέδωσε την NAVTEX είναι μη εξουσιοδοτημένος και ότι η περιοχή ανήκει στην τουρκική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Επιπλέον, η Τουρκία επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η «Κύπρος» δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960 και ότι ο όρος «Κύπρος» δεν συνιστά οποιαδήποτε μορφή αναγνώρισης της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγγυήσεως και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.

Η τουρκική NAVTEX επισημαίνει ακόμη ότι «οι προσπάθειες νομιμοποίησης παράνομων ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής διοίκησης μέσω της NAVTEX είναι άκυρες και ούτε έγιναν ούτε θα γίνουν αποδεκτές από την Τουρκία».

Με τις δύο αυτές κινήσεις, η Άγκυρα δείχνει να επιμένει στη σκληρή γραμμή, όχι μόνο ως προς την απαίτηση να εκδίδει η ίδια NAVTEX για όλα τα έργα στην Ανατολική Μεσόγειο που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα, αλλά και ως προς την προβολή και κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας», όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στην μονομερή κατάθεση συντεταγμένων και χάρτη στον ΟΗΕ το 2020.

Η Κυπριακη NAVTEX

CZC MA37

15 1300 UTC OCT 2026

RCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NAV WRNG 302/26

MEDITERRANEAN SEA

S/V “KOBI RUEGG” (MMSI: 31100683, IMO:9713753) WILL EXECUTE GEOPHYSICAL SURVEY OPERATIONS FOR CABLE SYSTEM, EAST TO MED CORRIDOR (EMC), WITHIN REPUBLIC OF CYPRUS EEZ FROM 21 OCT 2026 UNTIL 02 NOV 2026, ALONG THE LINES (WIDTH OF LANES IS 10 NAUTICAL MILES, 5 NAUTICAL MILES ON EACH SIDE) JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35° 01.766’N – 30° 49.601’E

35° 01.426’N – 30° 53.910’E

34° 53.391’N – 31° 20.738’E

34° 39.128’N – 31° 38.506’E

34° 32.952’N – 31° 42.966’E

34° 21.024’N – 31° 50.407’E

34° 17.535’N – 31° 52.266’E

34° 06.103’N – 31° 56.215’E

33° 56.254’N – 32° 07.542’E

33° 48.387’N – 32° 16.300’E

33° 41.640’N – 32° 21.563’E

LINE 2

34° 44.020’N – 30° 33.733’E

34° 41.881’N – 30° 57.113’E

34° 38.633’N – 31° 03.989’E

34° 35.022’N – 31° 07.105’E

34° 24.763’N – 31° 15.807’E

34° 17.978’N – 31° 20.826’E

34° 15.763’N – 31° 22.463’E

34° 06.999’N – 31° 26.263’E

33° 53.252’N – 31° 39.631’E

33° 50.214’N – 31° 45.189’E

WIDE BERTH OF 5NM REQUESTED

CANCEL THIS MESSAGE ON 03 NOV 2026 0001 UTC

JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA

NNNN

protothema.gr