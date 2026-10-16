Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων τρεις στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ ύψους 114 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο την πώληση smartphones και φορολογικές απώλειες στη Σουηδία και τη Γερμανία.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο, τη Γερμανία και την Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο. Παράλληλα, διεξήχθησαν έρευνες και κατασχέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Σύμφωνα με την EPPO, η υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα σύνθετο σύστημα κυκλικής απάτης στον ΦΠΑ, εκμεταλλευόμενη τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τα smartphones πωλούνταν μέσω εταιρειών – φαντάσματα με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Η εκτιμώμενη φορολογική ζημία ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται να είχαν συστήσει και να έλεγχαν το δίκτυο της απάτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους υπόπτων και εταιρειών που ερευνώνται. Δεσμεύθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί, αυτοκίνητα και ακίνητα στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι αρμόδιες φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, καθώς και η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ), μαζί με τις αντίστοιχες αρχές της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Η έρευνα εντάσσεται στο ευρύτερο ερευνητικό πλαίσιο «Midas» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον ΦΠΑ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την επιχείρηση

Σε διεθνή επιχείρηση έρευνας υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνέδραμαν οι Αρχές της Κύπρου, με την Αστυνομία Κύπρου να συμμετέχει στις 13/10/2026, στην Κοινή Ημέρα Δράσης, κατά την οποία διενεργήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις σε Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις διεξήχθησαν στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης μεγάλης κλίμακας απάτης σχετικής με τη μη καταβολή ΦΠΑ, ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ, από πωλήσεις κινητών τηλεφώνων.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, οι δράστες της απάτης, ανέπτυξαν ένα διασυνοριακό δίκτυο εμπορίου, με εμπλεκόμενες εταιρείες που εδρεύουν σε χώρες της Ευρώπης, ώστε να επιτύχουν την παράνομη αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ από τις πωλήσεις κινητών τηλεφώνων σε χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία.

Οι έρευνες από τις αστυνομικές Αρχές οδήγησαν στη σύλληψη πέντε προσώπων, με τα τρία πρόσωπα να έχουν συλληφθεί από τις Αρχές και την Αστυνομία Κύπρου. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα.

Από μέρους Αστυνομίας, στις έρευνες συμμετείχε το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αρχηγείου Αστυνομίας, με μέλη του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής και μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καθώς επίσης, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας και του ΤΑΕ Λάρνακας.

Οι έρευνες στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Φορολογίας, της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης – ΜΟΚΑΣ, καθώς και εισαγγελέων και ανακριτών από τη Γερμανία, που αφίχθηκαν στην Κύπρο για να συνδράμουν στην κοινή ημέρα δράσης.