Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα σοβαρό επεισόδιο με τουλάχιστον τρεις τραυματίες σημειώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου το πρωί της Τετάρτης, όταν πάνω από 50 άτομα με κράνη μπήκαν σε αίθουσα στο τμήμα Μαθηματικού του ΕΚΠΑ και πέταξαν μολότοφ εναντίον φοιτητών από διάφορους πολιτικούς συλλόγους που πραγματοποιούσαν συνέλευση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων το ένα έχει τραυματιστεί στα πόδια από τσεκούρι και διακομίζεται στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Οι άλλοι δύο έχουν ελαφρά τραύματα από μολότοφ, σύμφωνα με πληροφορίες. Στο σημείο παραμένουν δύο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ομάδα ατόμων που φορούσαν κράνη εισέβαλε ξαφνικά στο κτίριο, έσπασε τζάμια και πέταξε μολότοφ, προκαλώντας αναστάτωση στους φοιτητές όπου βρίσκονταν εκεί.

«Πέταξαν μολότοφ σε ένα παιδί, συμφοιτητή μας» ανέφερε μάρτυρας για το περιστατικό δείχνοντας στο βίντεο το μπουφάν του νεαρού θύματος που έχει γίνει στάχτη.

Οι φοιτητές βγήκαν από το κτίριο ενώ έσπευσαν οι Αρχές στο σημείο.

protothema.gr