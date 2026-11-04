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Ο Σεπτέμβριος του 2027 αναμένεται να είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσον αφορά στην εξέλιξη του και κυρίως στη διεθνοποίησή του. Κι αυτό διότι, τότε θα πάρουν σάρκα και οστά τα πρώτα πέντε αγγλόφωνα προπτυχιακά του προγράμματα, τα οποία μετά από την πρόσφατη ψήφιση της νομοθεσίας από τη Βουλή, είναι έτοιμα να ανοίξουν τις πόρτες του ιδρύματος και σε άλλους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, σε αυτά θα μπορούν να φοιτήσουν – με την καταβολή διδάκτρων – τόσο φοιτητές από το εξωτερικό, όσο και Κύπριοι.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε χθες επίσημα αυτό το νέο κεφάλαιο που θα ανοίξει σε λιγότερο από έναν χρόνο, χαρτογραφώντας τη δομή τους, τους στόχους τους αλλά και το ύψος των διδάκτρων που θα κληθούν να καταβάλουν οι σπουδαστές τους.

Σύμφωνα με την αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Τατιάνα – Ελένη Συνοδινού, η αρχή τον Σεπτέμβριο του 2027 θα γίνει με πέντε προγράμματα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Τα πέντε προγράμματα και το ύψος των διδάκτρων τους ανά έτος είναι:

> Ιατρική: Το πρόγραμμα είναι πλήρως πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) με βάση τα κριτήρια του World Federation for Medical Education (WFME), έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, διασφαλίζοντας ότι ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης. Όπως και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, έτσι και το αγγλόφωνο θα έχει διάρκεια έξι ετών, με τα δίδακτρα να ανέρχονται στις €25.000 ανά έτος.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του προγράμματος, καθηγητή Γεώργιο Χατζηγεωργίου, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεων αλλά και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές της να ενταχθούν νωρίς στο ερευνητικό πεδίο. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι οι φοιτητές μπαίνουν προετοιμασμένοι κι έτοιμοι στα νοσοκομεία μετά τις σπουδές τους στη Σχολή. Ο καθηγητής Χατζηγεωργίου επεσήμανε ότι η εκπαίδευση θα γίνεται πλέον στις νέες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου ενώ το Σιακόλειο Κέντρο θα χρησιμοποιείται για κλινική εκπαίδευση.

> Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Λογιστική ή στα Χρηματοοικονομικά: Το πρόγραμμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανταποκρίνεται στη διαχρονικά ισχυρή ζήτηση για τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία προσφέρονται εδώ και 30 χρόνια, και ενισχύει την προσπάθεια προσέλκυσης άριστων φοιτητριών και φοιτητών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η προστιθέμενη αξία του έγκειται στον συνδυασμό διεθνώς αναγνωρισμένης ακαδημαϊκής αριστείας, σύγχρονης εκπαίδευσης, σύνδεσης με διεθνή επαγγελματικά προσόντα (ACA, ACCA, CFA) και αμειβόμενης πρακτικής άσκησης. Παράλληλα το πρόγραμμα προσφέρει ισχυρές προοπτικές εργοδότησης και ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η διάρκειά του είναι τέσσερα χρόνια και τα δίδακτρα €10,000 ανά έτος. Όπως ανέφερε ο συντονιστής, καθηγητής Ανδρέας Μηλιδώνης, πρώτη έγνοια όπως συμβαίνει και στο ελληνόφωνο πρόγραμμα, είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, η οποία είναι σε υψηλά επίπεδα στο Τμήμα και γενικότερα στη Σχολή. Στο αγγλόφωνο πρόγραμμα οι φοιτητές τα δύο πρώτα χρόνια θα έχουν πιο γενικά μαθήματα ενώ μετά θα κληθούν να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν.

> Διοίκησης Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, την Επιχειρησιακή Διοίκηση ή το Μάνατζμεντ: Πρόκειται για κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός δυναμικού και διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προσελκύοντας φοιτητές και φοιτήτριες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδυάζουν στέρεη θεωρητική κατάρτιση, πρακτική εφαρμογή της γνώσης και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, καλλιεργώντας αναλυτική σκέψη, δημιουργικότητα και ηγετικές δεξιότητες.

Η διάρκεια είναι τέσσερα χρόνια και τα δίδακτρα €10,000 ανά έτος. Σύμφωνα με τον συντονιστή, καθηγητή Ανδρέα Σωτηρίου, ο τομέας της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και μέσω του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν επιλογές καθώς θα αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις που χρειάζεται η αγορά.

> Οικονομικά: Το νέο αγγλόφωνο πτυχίο στα Οικονομικά αξιοποιεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική παράδοση του Τμήματος Οικονομικών, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο. Συνδυάζει οικονομική θεωρία, ανάλυση δεδομένων και εφαρμοσμένη έρευνα, παρέχοντας στέρεο υπόβαθρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η διάρκεια του είναι τέσσερα χρόνια και το ύψος των διδάκτρων ανά έτος ανέρχεται στα €10,000. Ο συντονιστής, καθηγητής Νικόλαος Τσάκας, αναφέρθηκε στις ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης που έχουν οι φοιτητές σε συνδυασμό με την ακαδημαϊκή αριστεία.

> Αστική Βιωσιμότητα – YUFE’s Joint Bachelor in Urban Sustainability Studies: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το πρόγραμμα Urban Sustainability Studies σε συνεργασία με τα υπόλοιπα εννέα πανεπιστήμια της ευρωπαϊκής Συμμαχίας YUFE. Με κοινό όραμα και στενή διαπανεπιστημιακή συνεργασία, το πρόγραμμα παρέχει καινοτόμο και διεπιστημονική εκπαίδευση στη βιωσιμότητα των πόλεων, συνδυάζοντας γνώσεις από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και προετοιμάζοντας αποφοίτους ικανούς να ανταποκρίνονται σε σύνθετες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές προκλήσεις.

Η διάρκειά του είναι τρία χρόνια και τα δίδακτρα ανέρχονται σε €5.300 ανά έτος. Η συντονίστρια, καθηγήτρια Νάντια Χαραλάμπους, ανέφερε πως το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία αρκετών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, και πως μέσα από την κινητικότητα και την αλληλεπίδραση πολλών τμημάτων και θεματικών ενοτήτων, οι φοιτητές αποκτούν και γνώσεις αλλά και πολύτιμες εμπειρίες.

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων – Αυξημένο το ενδιαφέρον

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χθεσινή επίσημη παρουσίαση των αγγλόφωνων προγραμμάτων, σηματοδοτήθηκε και από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα προγράμματα, καθώς και τα κριτήρια εισδοχής που έχουν καθοριστεί. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς για τους επόμενους μήνες και η τελική τους αξιολόγηση θα είναι τον Αύγουστο του 2027.

Από πλευράς του ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Κλεάνθης Πισσαρίδης, ανέφερε ότι από τη γνωστοποίηση της ψήφισης της νομοθεσίας μέχρι τώρα, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο καθώς πολύς κόσμος επικοινωνεί με το πανεπιστήμιο ζητώντας λεπτομέρειες. Ακόμα, ο κ. Πισσαρίδης σημείωσε ότι πέραν της μεγάλης προσπάθειας που έγινε για αρκετά χρόνια ώστε να φτάσει η μέρα υλοποίησης αυτής της απόφασης, μεγάλη σημασία δίνεται και στις εκστρατείες ενημέρωσης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για τα εν λόγω προγράμματα σπουδών.

Τη μεγάλη σημασία που έχει η εξέλιξη αυτή, τόσο στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση του Πανεπιστήμιου Κύπρου, όσο και γενικότερα στα οφέλη του τόπου, εξήραν ο πρύτανης και πρόεδρος του συμβουλίου του ιδρύματος, Τάσος Χριστοφίδης και Ανδρέας Γιασεμίδης, αντίστοιχα.