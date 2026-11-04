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Είναι αυτό που λέμε «ο καιρός τρελλάθηκε» ή επί το πραγματικότερο, «η κλιματική αλλαγή είναι ήδη εδώ». Το πρωί στην Πάφο, ο καιρός είχε από όλα στο μενού: Την ώρα που στο κέντρο της πόλης επικρατούσε ηλιοφάνεια και υπερβολική για την εποχή ζέστη, ελάχιστα χιλιόμετρα πιο πάνω, στο ύψος της Έμπας και της Τάλας, οι βροχές που έπεφταν ήταν τόσο έντονες που μείωναν την ορατότητα σε ελάχιστα μέτρα.

Για κάποια λεπτά μάλιστα, στις περιοχές πέριξ της Μονής Αγίου Νεοφύτου οι δρόμοι άσπρισαν στην κυριολεξία από μια αιφνίδια και ολιγόλεπτη πτώση χαλαζιού.

Η βροχόπτωση συνεχιζόταν κατά περιόδους και κατά περιοχές μέχρι και πριν λίγα λεπτά, με τον ήλιο να δίνει το παρών του την ίδια στιγμή σε άλλες περιοχές της χαμηλής Πάφου.

Video από την λεωφόρο Μεσόγης σήμερα το πρωί: