Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πόσες φορές έχουμε περπατήσει στην κυπριακή ύπαιθρο, ανάμεσα σε φυτά και άγρια χόρτα, χωρίς να γνωρίζουμε την πραγματική τους αξία; Πόσα από αυτά είναι κατάλληλα για κατανάλωση, ποια είναι τα οφέλη τους για τη διατροφή και την υγεία μας και πόσες από τις γνώσεις των προηγούμενων γενεών κινδυνεύουν σήμερα να ξεχαστούν;

Η κυπριακή φύση διαθέτει έναν σημαντικό πλούτο αυτοφυών φυτών, που συνδέονται άμεσα με τη διατροφική μας παράδοση, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τη βιοποικιλότητα του τόπου μας.

Σε αυτόν τον φυσικό πλούτο επικεντρώνεται το έργο «Αυτοφυή Εδώδιμα Φυτικά Είδη ως Προσδιοριστές Βιοποικιλότητας, Τοπικής Οικολογικής Γνώσης και Ενσυνειδητότητας Διατροφικού Πολιτισμού που Προάγει την Υγεία» (ΑΕΝαΟΝ), μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη της αξίας των αυτοφυών εδώδιμων φυτών και της σημασίας της προστασίας τους.

Στο πιο κάτω podcast η Αντωνέλα Ψαρουδάκη, επιστημονικά υπεύθυνη του έργου ΑΕΝαΟΝ, και η Ελένη Μαλούπα, διευθύντρια Ερευνών στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, μιλούν για τα αυτοφυή εδώδιμα φυτά, τους μικρούς καρπούς, την παραδοσιακή γνώση γύρω από τη συλλογή και την αξιοποίησή τους, καθώς και τη συμβολή των βοτανικών κήπων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ακούστε το podcast: