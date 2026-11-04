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Η κάλπη στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Ουάσιγκτον, με τις αγορές να αντιδρούν άμεσα στις νέες ισορροπίες. Η επικράτηση των Δημοκρατικών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία προκαλεί αναταράξεις στους επενδυτές, οι οποίοι στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές. Οι μετοχές καταγράφουν σημαντικές απώλειες, το δολάριο δέχεται πιέσεις, ενώ οι τιμές των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ενισχύονται, οδηγώντας τις αποδόσεις τους χαμηλότερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τεχνολογία. Ο κλάδος που πρωταγωνίστησε στη χρηματιστηριακή άνοδο καλείται τώρα να αντιμετωπίσει την προοπτική αυστηρότερης εποπτείας, ενώ οι επενδυτές ήδη αμφισβητούν τις υψηλές αποτιμήσεις και το κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το αποτέλεσμα δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα για τη Wall Street: ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στον Λευκό Οίκο, αλλά χάνει την κοινοβουλευτική στήριξη για να προωθεί την οικονομική του ατζέντα. Και οι αγορές πρέπει να επαναξιολογήσουν ποιες πολιτικές μπορούν να προχωρήσουν, ποιες θα μπλοκαριστούν και ποιοι κλάδοι θα βρεθούν υπό μεγαλύτερο έλεγχο. Μεγάλος φόβος; Μία πολιτική παράλυση. Για αυτό ίσως και ο Αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να διαβεβαιώσει πως θα συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς.

Η τεχνολογία δέχεται το πρώτο χτύπημα

Στις πρώτες ώρες της μετεκλογικής διαπραγμάτευσης, τα futures του S&P 500 υποχωρούν περίπου 1,2%, ενώ οι απώλειες στα συμβόλαια του Nasdaq ξεπερνούν το 2%.

Η εντονότερη πίεση στην τεχνολογία αποτυπώνει την ανησυχία ότι το νέο Κογκρέσο θα ασκήσει αυστηρότερη εποπτεία στην τεχνητή νοημοσύνη και στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Όπως εξηγεί στο Reuters η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo στη Σιγκαπούρη, η αλλαγή πολιτικού ελέγχου έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι επενδυτές ήδη προβληματίζονται για τις αποτιμήσεις και τις ολοένα μεγαλύτερες δαπάνες για την AI.

Το CNBC επισημαίνει ότι οι μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη πρωταγωνιστούν στην υποχώρηση κατά τη νυχτερινή διαπραγμάτευση, υπό τον φόβο ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν επιβράδυνση ή αυστηρότερους όρους στην επέκταση των κέντρων δεδομένων.

Από τη Wall Street σε Ευρώπη και Ασία

Η επιφυλακτικότητα μεταφέρεται γρήγορα στα ασιατικά χρηματιστήρια, όπου οι αρχικές θετικές κινήσεις δίνουν τη θέση τους σε απώλειες.

Ο Nikkei στην Ιαπωνία υποχωρεί περισσότερο 3%, επιστρέφοντας από αργία.

Ο Kospi στη Νότια Κορέα χάνει 1,6%.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας–Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας υποχωρεί 0,5%.

Τα ευρωπαϊκά futures κινούνται επίσης χαμηλότερα κατά 1,4%. Η πολιτική ανατροπή επισκιάζει ακόμη και τα ισχυρά αποτελέσματα της AMD, τα οποία αρχικά προσφέρουν στήριξη στις προσδοκίες για τη ζήτηση στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Πιέσεις δέχεται και το bitcoin, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν την πρώτη αναπροσαρμογή των επενδυτικών θέσεων. Δεν αποτελούν, ωστόσο, ασφαλή ένδειξη για το πώς θα κλείσει η συνεδρίαση ή για τη μεσοπρόθεσμη πορεία των αγορών.

Καταφύγιο στα ομόλογα, υποχώρηση του δολαρίου

Στην αγορά αμερικανικού χρέους, η εικόνα αντιστρέφεται. Οι επενδυτές αγοράζουν κρατικά ομόλογα, ανεβάζοντας τις τιμές τους και πιέζοντας τις αποδόσεις.

Η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού τίτλου υποχωρεί κατά περίπου 5–6 μονάδες βάσης, κοντά στο 4,90%, ενώ εκείνη του διετούς απόδοσης διαμορφώνεται στο 4,55%.

Το δολάριο, την ίδια ώρα, υποχωρεί έναντι των βασικών νομισμάτων. Σύμφωνα με το Reuters, ο δείκτης δολαρίου χάνει 0,37%, στις 101,34 μονάδες, το ευρώ ενισχύεται 0,5%, στα 1,1249 δολάρια, και η στερλίνα ανεβαίνει 0,37%, στα 1,3464 δολάρια.

Ο συνδυασμός πτώσης των μετοχών, χαμηλότερων αποδόσεων και ασθενέστερου δολαρίου δείχνει ότι οι επενδυτές επανεξετάζουν ταυτόχρονα τις προοπτικές ανάπτυξης, επιτοκίων και οικονομικής πολιτικής.

Το Κογκρέσο αλλάζει χέρια, η πολιτική αβεβαιότητα παραμένει

Για τις επιχειρήσεις, το βασικό ερώτημα είναι τι μπορεί να αλλάξει στην πράξη.

Ένα Κογκρέσο υπό δημοκρατικό έλεγχο αποκτά ισχυρά εργαλεία εποπτείας και μπορεί να εμποδίσει νομοθετικές πρωτοβουλίες του προέδρου. Δεν μπορεί, όμως, να επιβάλει εύκολα τη δική του ατζέντα απέναντι σε προεδρικό βέτο.

Η προοπτική είναι, επομένως, μια περίοδος σκληρών διαπραγματεύσεων για δαπάνες, χρηματοδότηση του κράτους και ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Τεχνολογία, τράπεζες, υγεία, άμυνα και κρυπτονομίσματα βρίσκονται μεταξύ των κλάδων των οποίων τις προοπτικές επανεξετάζουν οι επενδυτές, όπως σημειώνει το Reuters.

Η δημοκρατική νίκη δεν σημαίνει αυτόματη ανατροπή της πολιτικής Τραμπ. Σημαίνει ότι η εφαρμογή της θα συναντά περισσότερα εμπόδια — και ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον εντονότερης θεσμικής αντιπαράθεσης.

Η ακρίβεια έκρινε την ψήφο — και παραμένει το πρόβλημα

Πίσω από την εκλογική ανατροπή βρίσκεται η οικονομική πίεση που βιώνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Μεγάλη έρευνα της SSRS για το Associated Press και τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, σε περισσότερους από 79.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, έδειξε ότι περίπου εννέα στους δέκα θεωρούν το κόστος ζωής κρίσιμο ή σημαντικό παράγοντα για την ψήφο τους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα αποδίδουν μεγαλύτερη άνοδο του πληθωρισμού στις πολιτικές Τραμπ, ενώ περίπου τρεις στους τέσσερις αξιολογούν την κατάσταση της οικονομίας ως όχι ιδιαίτερα καλή ή κακή. Σχεδόν τα δύο τρίτα θεωρούν επίσης ότι οι δασμοί έχουν βλάψει την οικονομία.

Η δυσαρέσκεια αυτή εξηγεί το εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν εξασφαλίζει, όμως, γρήγορη οικονομική ανακούφιση. Το κόστος της ενέργειας, οι συνέπειες των δασμών και η αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τιμές και τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Ο χρυσός κερδίζει έδαφος μέσα στην αναταραχή

Στήριξη στον χρυσό προσφέρουν η υποχώρηση του δολαρίου και η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. H τιμή spot ενισχύεται 0,5%, στα 3.947,49 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν προστασία απέναντι στην πολιτική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Το ασθενέστερο δολάριο καθιστά το πολύτιμο μέταλλο φθηνότερο για αγοραστές με άλλα νομίσματα, ενώ οι χαμηλότερες αποδόσεις ενισχύουν την ελκυστικότητά του. Η άνοδος παραμένει συγκρατημένη: οι προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο λειτουργούν ως αντίβαρο, με την αγορά να περιμένει τα στοιχεία απασχόλησης της Παρασκευής.

Το πετρέλαιο έχει το βλέμμα στο γεωπολιτικό μέτωπο

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις, έπειτα από την υποχώρηση της προηγούμενης συνεδρίασης σε χαμηλό τεσσάρων εβδομάδων.

Οι επενδυτές σταθμίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και στο Ιράν απέναντι στον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά. Ο ουσιαστικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να επιβαρύνει τις ενεργειακές ροές και τις πληθωριστικές προοπτικές.

Η αλλαγή ελέγχου στο Κογκρέσο δεν επιλύει αυτόν τον κίνδυνο. Η εξωτερική πολιτική παραμένει πεδίο στο οποίο ο πρόεδρος διαθέτει σημαντικά περιθώρια δράσης.

Το «μπλε κύμα» άλλαξε μέσα σε λίγες ώρες τον πολιτικό χάρτη. Η διάρκειά του στα χρηματιστηριακά ταμπλό θα εξαρτηθεί από όσα ακολουθήσουν στην οικονομική πολιτική.

naftemporiki.gr